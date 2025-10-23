İzmir Gaziemir'de Buzdolabı Kaynaklı Yangın Söndürüldü

Gaziemir Irmak Mahallesi'nde buzdolabından çıktığı değerlendirilen yangın itfaiye tarafından söndürüldü; 4 kişi ve bir kedi tahliye edildi.

Yayın Tarihi: 23.10.2025 03:02
Güncelleme Tarihi: 23.10.2025 03:02
Olayın Detayları

İzmir'in Gaziemir ilçesindeki bir apartman dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Irmak Mahallesi'ndeki bir sitede bulunan apartmanın 1. katındaki dairenin mutfak bölümünde, buzdolabından kaynaklandığı değerlendirilen yangın çıktı.

Dumanları gören site sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Apartmanda mahsur kalan 4 kişi ve bir kedi, itfaiye ekiplerinin yangın merdiveniyle bulunduğu yerden tahliye edildi. Tahliye edilenlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu yangın, diğer dairelere sıçramadan söndürüldü. Ev sahibinin yangın sırasında dışarıda olduğu ve dairede kimsenin bulunmadığı bildirildi.

