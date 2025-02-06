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İzmir'in Flamingoları, İç Körfezde Yaşam Savaşına Devam Ediyor

İzmir Körfezi'ndeki flamingolar, kış aylarında beslenmek için şehir merkezine yaklaşıyor. Kentleşme, doğal yaşamlarını tehdit ediyor.

Yayın Tarihi: 06.02.2025 10:42
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 10:42
İzmir'in Flamingoları, İç Körfezde Yaşam Savaşına Devam Ediyor

İzmir'deki Flamingolar Şehirle Bütünleşiyor

İzmir'de yaşam alanları Gediz Deltası olan flamingolar, kış aylarında besin bulmak amacıyla iç körfeze yönelerek şehir ile adeta bütünleşiyor. Doğu Akdeniz'in en önemli sulak alanlarından biri olan Gediz Deltası, flamingoların da aralarında bulunduğu 300 farklı kuş türüne ev sahipliği yapmaktadır.

İç Körfezde Beslenme Faaliyetleri

Flamingolar, kış döneminde İzmir Körfezi'nin sığ sularında yoğunlaşarak, Alsancak Limanı ve Meles Deltası gibi bölgelere akın ediyor. Güneşin doğuşuyla birlikte, yaklaşık 50 flamingo iç körfezde beslenmek için avlanma faaliyetlerine başlıyor ve gün boyu bu alanda kalmaya devam ediyor.

Kentleşme Tehdidi

KuzeyDoğa Derneği Bilim Koordinatörü Uzman Biyolog Emrah Çoban, kentleşmenin flamingoların İzmir Körfezi'ndeki doğal yaşam alanlarını tehdit ettiğini belirtti. Çoban, flamingoların, yaşam alanlarının daralması ve besin arayışı neticesinde şehir içinde gözlemlendigine dikkat çekti.

Kirliliğin Etkisi

"Flamingolar suyu filtreleyerek beslendiği için körfezdeki kirlilikten doğrudan etkileniyor. Bölgedeki derelerin denizle birleşmesi, ciddi çevresel riskler oluşturuyor. Körfeze karışan ağır metaller ve kimyasal atıklar, suyun kalitesini düşürüyor. Flamingolar ve diğer su kuşları, suyu süzerek içindeki küçük omurgasızları tüketiyor; ancak bu süreçte zararlı maddeleri de vücutlarına alıyorlar. Uzun vadede, bu durum kuşların sağlığını tehlikeye atabilir ve popülasyonlarında düşüşe neden olabilir," diyerek durumun ciddiyetine dikkat çekti.

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