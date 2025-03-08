İzmir Karabağlar'da Yangın, Müstakil Ev Kullanılamaz Hale Geldi

İzmir'in Karabağlar ilçesinde çıkan yangında bir müstakil ev kullanılamaz hale geldi. Yangının sebebi henüz bilinmiyor.

Yayın Tarihi: 08.03.2025 00:16
Güncelleme Tarihi: 08.03.2025 00:34
İzmir Karabağlar'da Yangın, Müstakil Ev Kullanılamaz Hale Geldi

İzmir Karabağlar'da Korkutan Yangın

İzmir'in Karabağlar ilçesinde meydana gelen bir yangın sonuçlarıyla endişe yarattı. Sarıyer Mahallesi'nde bulunan tek katlı müstakil ev, henüz bilinmeyen bir nedenle alevlerle kaplandı.

Aile Yangını Fark Edip Dışarı Çıktı

Yangını fark eden evdeki aile, hızla dışarı çıkarak güvenli bir alana geçti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri olay yerine intikali gerçekleştirdi.

İtfaiye Ekipleri Yangını Söndürdü

İtfaiye ekipleri, yangına müdahale etmek için yaklaşık bir saat süren bir çalışma gerçekleştirdi. Ancak, yangın sonucunda ev kullanılamaz hale geldi ve büyük bir hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili incelemeler devam ediyor.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde çıkan yangında müstakil ev kullanılamaz hale geldi.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde çıkan yangında müstakil ev kullanılamaz hale geldi.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde çıkan yangında müstakil ev kullanılamaz hale geldi.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde çıkan yangında müstakil ev kullanılamaz hale geldi.

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