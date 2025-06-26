İzmir Kemalpaşa'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

İzmir'in Kemalpaşa İlçesindeki Orman Yangını Söndürüldü

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, Damlacık Mahallesi Kömürcü mevkisi'nde çıkan orman yangını, etkili bir havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz belirlenemezken, olayın meydana geldiği bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait uçaklar, 10 helikopter ve 10 arazöz ile İzmir itfaiyesi ekipleri hızla sevk edildi.

Mücadele Başarıyla Tamamlandı

Etkili müdahale sayesinde ekipler, yangını kısa sürede söndürmeyi başardı. Yangın sonrası bölgede soğutma çalışmalarına da geçildi. Yangının sonuçları itibariyle, yaklaşık 4 hektar ormanlık alan zarar gördü.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmalarına başlandı.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmalarına başlandı.