DOLAR
39,61 0,14%
EURO
45,73 0,67%
ALTIN
4.277,13 0,19%
BITCOIN
4.192.136,09 -1,54%

İzmir Kınık'ta Orman Yangınına Hızla Müdahale

İzmir'in Kınık ilçesinde başlayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Yayın Tarihi: 20.06.2025 14:28
Güncelleme Tarihi: 20.06.2025 14:28
İzmir Kınık'ta Orman Yangınına Hızla Müdahale

İzmir'de Orman Yangını!

İzmir'in Kınık ilçesinde, Hamzahocalı Mahallesi'nde çıkan orman yangınına yönelik çalışmalar başladı. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı alevlenen yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Müdahale Ekipleri Hızla Seferber Oldu

Yangının çıkmasıyla birlikte bölgeye anında İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 5 uçak, 7 helikopter, 28 arazöz, 10 su ikmal aracı ve 3 dozer gönderildi. Yangını kontrol altına almak için ekipler, tüm güçleriyle çalışmalara devam ediyor.

Yangının ilerleyişi ve müdahale çalışmaları hakkında güncel bilgiler için takipte kalın.

İzmir'in Kınık ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

İzmir'in Kınık ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

İLGİLİ HABERLER

Ziraat Bankası'ndan HGS Etiketi alana %50 İade Müjdesi

Coca-Cola'nın Topo Chico Maden Suyu Ürünlerinde Bakteri Tehlikesi!

Şanlıurfa'da Bedava Dağıtım Başladı! Evlere kadar ulaşıyor

TAB Gıda'dan 5 Bin Yeni İstihdam Müjdesi!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İzmir Kınık'ta Orman Yangınına Hızla Müdahale
2
AK Parti'li Gökçek, ABB'nin Su Tarifelerine Dava Açtı
3
Yalova'da Koruma Altına Alınan 3 Kirpi Yavrusuna Özel Bakım
4
Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, Bayburt YEDAM'ı Ziyaret Etti
5
Sancaktepe'de Tır ve Kamyon Arasında Kalan Araçta İki Yaralı
6
Samsun ve Çevre İllerde Karne Törenleri Coşkuyla Gerçekleşti

Fethiye'de Atık Yağınızı Getirin, 250 TL Hediye Çeki Kazanın!

İstanbul, Ankara, Antalya ve Bursa'da Devlet Desteği: 40.000 TL Tek Seferde Verilecek

Şanlıurfa'da Bedava Dağıtım Başladı! Evlere kadar ulaşıyor

Ziraat Bankası'ndan HGS Etiketi alana %50 İade Müjdesi

Erzurum'da Halk Pazarı İle Fiyatlar Çakıldı!

Yüzyılın Şoku: Akaryakıta Dev Zam Geliyor

Türkiye Genelinde Ücretsiz Wi-Fi Hizmeti!

TAB Gıda'dan 5 Bin Yeni İstihdam Müjdesi!

Denizli'de Ücretsiz Spor Okulları Yaz Dönemine Hazır!

2025 ÖTV Muafiyeti: Şartlar ve Limitler Değişti

Sağlık Ocaklarından Artık Paralı Rapor Başvurusu

Coca-Cola'nın Topo Chico Maden Suyu Ürünlerinde Bakteri Tehlikesi!