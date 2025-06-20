İzmir Kınık'ta Orman Yangınına Hızla Müdahale

İzmir'de Orman Yangını!

İzmir'in Kınık ilçesinde, Hamzahocalı Mahallesi'nde çıkan orman yangınına yönelik çalışmalar başladı. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı alevlenen yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Müdahale Ekipleri Hızla Seferber Oldu

Yangının çıkmasıyla birlikte bölgeye anında İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 5 uçak, 7 helikopter, 28 arazöz, 10 su ikmal aracı ve 3 dozer gönderildi. Yangını kontrol altına almak için ekipler, tüm güçleriyle çalışmalara devam ediyor.

Yangının ilerleyişi ve müdahale çalışmaları hakkında güncel bilgiler için takipte kalın.

İzmir'in Kınık ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale başlatıldı.