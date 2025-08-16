İzmir Konak'ta Ev Yangını Kontrol Altına Alındı — Kadriye Mah. 628. Sokak

İzmir Konak'ta ev yangını kontrol altına alındı

İzmir'in Konak ilçesinde bir evde başlayan yangın, çevredeki konutlara sıçradı. Olay, Kadriye Mahallesi 628. Sokak'ta meydana geldi.

Olayın ayrıntıları

Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangının, evin hurdaların depolandığı bölümünde başladığı değerlendirildi. Yangın kısa sürede çevredeki konutlara yayılarak 3 evde hasar oluştu.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Yangın sırasında bir kişi, polis gözetiminde evinin alevlerin etkilemediği bölümüne girerek değerli eşyalarını kurtarmaya çalıştı.

Güncelleme

Yetkililer tarafından yapılan müdahale sonucunda yangın kontrol altına alındı ve çalışmaların sürdüğü bildirildi.

