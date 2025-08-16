DOLAR
İzmir Konak'ta Ev Yangını Kontrol Altına Alındı — Kadriye Mah. 628. Sokak

İzmir'in Konak ilçesi Kadriye Mahallesi 628. Sokak'ta çıkan ev yangını, çevredeki 3 eve sıçradı; itfaiye müdahalesi ile kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 16.08.2025 14:44
Güncelleme Tarihi: 16.08.2025 15:30
İzmir Konak'ta Ev Yangını Kontrol Altına Alındı — Kadriye Mah. 628. Sokak

İzmir Konak'ta ev yangını kontrol altına alındı

İzmir'in Konak ilçesinde bir evde başlayan yangın, çevredeki konutlara sıçradı. Olay, Kadriye Mahallesi 628. Sokak'ta meydana geldi.

Olayın ayrıntıları

Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangının, evin hurdaların depolandığı bölümünde başladığı değerlendirildi. Yangın kısa sürede çevredeki konutlara yayılarak 3 evde hasar oluştu.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Yangın sırasında bir kişi, polis gözetiminde evinin alevlerin etkilemediği bölümüne girerek değerli eşyalarını kurtarmaya çalıştı.

Güncelleme

Yetkililer tarafından yapılan müdahale sonucunda yangın kontrol altına alındı ve çalışmaların sürdüğü bildirildi.

İzmir'in Konak ilçesinde bir evde çıkan ve çevredeki konutlara sıçrayan yangın, kontrol altına alındı.

İzmir'in Konak ilçesinde bir evde çıkan ve çevredeki konutlara sıçrayan yangın, kontrol altına alındı.

İzmir'in Konak ilçesinde bir evde çıkan ve çevredeki konutlara sıçrayan yangın, kontrol altına...

