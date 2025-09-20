İzmir Konak'ta Silahlı Kavga: 1 Ölü, 6 Yaralı — 13 Gözaltı

İzmir Konak'ta Göztepe Paten Sahası'nda çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı; 13 şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 20.09.2025 14:53
Güncelleme Tarihi: 20.09.2025 14:53
İzmir Konak'ta Silahlı Kavga: 1 Ölü, 6 Yaralı — 13 Gözaltı

İzmir Konak'ta Silahlı Kavga: 1 Ölü, 6 Yaralı

Olayın Özeti

İzmir'in Konak ilçesinde, Göztepe Paten Sahasında aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Detaylar

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hastanelere sevk edilenler arasında M.C.T. (28), M.O. (33), Ö.Y. (36), M.B.E. (23), K.D. (25), G.K. (9) ve Emircan Övüç (24) yer aldı. Yapılan müdahalelere rağmen Emircan Övüç kurtarılamadı.

Yaralılardan iki kişinin tedavisinin ardından taburcu edildiği bildirildi.

Olayla ilgili olarak polis ekiplerince toplam 13 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

İzmir'in Konak ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi...

İzmir'in Konak ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

İzmir'in Konak ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi...

İLGİLİ HABERLER

Süt Fiyatlarına Yeni Ayar: Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı 19,60 TL

Garanti BBVA'dan Eylül Fırsatı: Prim İadesiyle 5.000 TL'ye Varan Bonus

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Eğitim Personeline 81.500 TL + 1.000 TL

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gazze'de 900 Binden Fazla Kişi Yerini Terk Etmedi
2
Başak Gürkan Arslan Bursa'da Defnedildi: Ankara'da Kayınpederi Tarafından Öldü
3
Paris'te İsrail'e Yaptırım Çağrısı: Gösteriler Yükseliyor
4
Vakıflar Genel Müdürü Aksu, Bosna Hersek'te Tarihi Eserlerin Yeniden İbadete Açılış Töreninde
5
Stockholm'de Gazze Saldırılarına Karşı Büyüyen Tepkiler
6
Diyarbakır'da Kuyumcu Hırsızlığı Güvenlik Kamerasında: 2,5 Kg Altın Çalındı, Şüpheliler Yakalandı
7
İzmir Konak'ta Silahlı Kavga: 1 Ölü, 6 Yaralı — 13 Gözaltı

5.000 TL Doğum Yardımı Yatacak — Gözler Aile Bakanlığı'nda

Tekfen Vakfı 2025-2026 Burs Başvuruları: 22 Eylül'de Başlıyor

Garanti BBVA'dan Eylül Fırsatı: Prim İadesiyle 5.000 TL'ye Varan Bonus

Akbank'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 30.000 TL'ye Kadar Nakit Fırsatı (Eylül 2025)

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta

Süt Fiyatlarına Yeni Ayar: Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı 19,60 TL

Adana ve Antalya'da Cebinizi Sarsan Zamlar: Ekmek, Ulaşım ve Kreş Ücretlerinde Yeni Düzenleme

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Eğitim Personeline 81.500 TL + 1.000 TL

Türkiye Finans'tan Velilere: 1 Milyon TL'ye Vade Farksız Taksit ve Binlerce TL Bonus

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü