İzmir Konak'ta Silahlı Kavga: 1 Ölü, 6 Yaralı — 13 Gözaltı

İzmir Konak'ta Silahlı Kavga: 1 Ölü, 6 Yaralı

Olayın Özeti

İzmir'in Konak ilçesinde, Göztepe Paten Sahasında aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Detaylar

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hastanelere sevk edilenler arasında M.C.T. (28), M.O. (33), Ö.Y. (36), M.B.E. (23), K.D. (25), G.K. (9) ve Emircan Övüç (24) yer aldı. Yapılan müdahalelere rağmen Emircan Övüç kurtarılamadı.

Yaralılardan iki kişinin tedavisinin ardından taburcu edildiği bildirildi.

Olayla ilgili olarak polis ekiplerince toplam 13 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

