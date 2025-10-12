İzmir Kooperatif Mağdurları: 'Büyükşehir Resmi Garantör Olsun'

Gaziemir'de inşaatı ilerlemeyen konut projesi mağdurları, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin resmi garantör olmasını, kesin teslim tarihi ve ödeme-teslim dengesi talep ediyor.

Yayın Tarihi: 12.10.2025 14:13
Güncelleme Tarihi: 12.10.2025 14:16
İzmir Kooperatif Mağdurları: 'Büyükşehir Resmi Garantör Olsun'

Gaziemir kooperatif mağdurları belediyeden resmi garanti istiyor

İzmir Büyükşehir Belediyesinin Gaziemir ilçesinde başlattığı konut projesi ilerlemediği için evlerine kavuşamayan hak sahipleri, belediyeden resmi garantörlük talep etti. Mağdurlar, Gaziemir 1. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi inşaatı önünde yaptığı basın açıklamasında taleplerini açıkladı.

Basın açıklaması ve talepler

İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması sonrası kamuoyunda kooperatif ve kentsel dönüşüm mağdurları olarak anılan grup, şantiye önünde açtıkları pankartta 'Tekrar mağdur olmamak için tapu ve haklarımız güvence altında olsun. Belediye taraf olsun, resmi sorumluluk alsın. Kesin teslim tarihi ve inşaat takvimi istiyoruz. Önce ilerleme, sonra ödeme. Resmi garantör belediye olmalı, yarım bırakmak yok. Başkan sözünde dur, ortaklıktan ayrılan üyenin parası TÜİK oranında geri ödenmeli. Hakkımız olan yüzde 1 KDV uygulansın. Eskalasyon da sabitlensin.' ifadelerine yer verdi.

Kooperatif başkanının açıklamaları

İş İnsanları Gaziemir Konut Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Alpyavuz, İzmir Büyükşehir Belediyesi, İZBETON AŞ ve Egeşehir öncülüğünde kurulan kooperatif üyeleri olarak haklarını savunmak için şantiyede olduklarını bildirdi. Alpyavuz, belediyenin başlattığı 'iyi niyet protokolü'ne dair endişeleri olduğunu, aynı hatalara düşmek istemediklerini söyledi.

Alpyavuz, protokole ilişkin 10 talepleri olduğunu belirterek şunları vurguladı: Belediye resmen taraf olmalı; inşaatın tamamlanacağına dair kesin taahhüt verilmeli; yüklenici işi tamamlamazsa belediye devreye girmeli; ödemeler ilerlemeye endekslenmeli, önce inşaat ilerlesin sonra ödeme yapılsın; tapular ve haklar güvence altına alınmalı; üyelikten ayrılmak isteyenlere adil çözüm sağlanmalı.

Alpyavuz, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve CHP Genel Başkanı Özgür Özele seslenerek protokollerin mağdurların gerçek ihtiyaçlarıyla şekillenmesini istedi: 'Bu kez gerçekten taraf olun, gerçekten sorumluluk alın, gerçekten adaletli davranın. Bizim tek derdimiz evlerimiz, hakkımız, onurumuz ve geleceğimizdir.'

Diğer mağdurların talepleri

Mağdurlardan Mehmet Manav inşaat alanının atıl halde olduğunu belirterek ödenen paraların akıbetini sordu ve yaşanan hayal kırıklığını dile getirdi. Abbas Yıldırım ise duygusal olarak çöktüklerini belirterek sorunun ivedilikle çözülmesi gerektiğini söyledi.

Kooperatif üyeleri, somut ve yaptırımı olan bir protokol ile tapu güvenliği, kesin teslim takvimi ve ödeme-inşaat seyrine göre düzenlenen bir mekanizma talep ediyor.

