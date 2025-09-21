İzmir Körfezi'nde Balık Ölümleri Sürüyor — Pasaport ve Üçkuyular

İzmir Körfezi'nde ağustos ayında yeniden başlayan balık ölümleri Pasaport ve Üçkuyular çevresinde devam ediyor; belediye ekipleri ölü balıkları topladı.

Yayın Tarihi: 21.09.2025 13:27
Güncelleme Tarihi: 21.09.2025 13:27
İzmir Körfezi'nde Balık Ölümleri Sürüyor — Pasaport ve Üçkuyular

İzmir Körfezi'nde Balık Ölümleri Sürüyor

Kıyılarda ölü balık görüntüleri ve belediye müdahalesi

İzmir Körfezi'nde ağustos ayında yeniden başlayan balık ölümleri devam ediyor. Pasaport ve Üçkuyular iskeleleri çevresinde çok sayıda ölü balık kıyıya vurdu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri sahilde biriken ölü balıkları topladı.

Sahilde ailesiyle yürüyüşe çıkan Şener Taran, üzüntüsünü dile getirerek şunları söyledi: "Ailecek sahile gezmeye geldik. Şu manzarayı gördük ve çok üzüldük. İzmir'e yakışmayan bir görüntü. Balık ölümlerinin araştırılmasını istiyoruz."

Serkan Kocamert ise İzmir'in "denize aşık bir kent" olduğunu belirterek, şunları kaydetti: "İnsan, çocukluğundan itibaren denizle büyüyor. Böyle bir manzarayla karşılaşmak insanın içini acıtıyor. Gelirken 5 yaşındaki kızım denizi görünce 'Baba bak' dedi, cevap veremedim. Bir ihmal söz konusu. İnsanların da bilinçli olması, yetkililerin de çözüm bulması lazım. Sorun aslında temizlemekte değil, kirletmemekte."

Kentte geçen yıl 20 Ağustos'ta Bayraklı ilçesi Turan mevkisi sahiline ölü balıkların vurması ve kötü koku sorununun ortaya çıkması sonrası kirlilik kaynağının tespiti ve önüne geçilmesi için çalışmalar yürütülmüştü. Geçen ağustos ayında ise yeniden balık ölümleri başlamıştı.

İLGİLİ HABERLER

Türkiye Finans'tan Velilere: 1 Milyon TL'ye Vade Farksız Taksit ve Binlerce TL Bonus

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü

Tekfen Vakfı 2025-2026 Burs Başvuruları: 22 Eylül'de Başlıyor

Akbank'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 30.000 TL'ye Kadar Nakit Fırsatı (Eylül 2025)

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Samsun Çarşamba'da Suç Uydurma İtirafı: 500 Bin TL'lik Hırsızlık Senaryosu
2
İsrail Rimini'deki TTG Turizm Fuarından Dışlandı
3
Bakan Tekin: "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" ile Anadolu İrfanı Müfredata Girdi
4
Samsun Alaçam'da Samanlık Yangını Söndürüldü
5
Hayati Yazıcı'dan Özgür Özel'e Sert Tepki: 'Trump'ın Adamı' İftirasi
6
İyilikhane Çocuk Derneği Kermes Gelirini Gazze'ye Bağışlayacak
7
İsrail'in Gazze Saldırılarında Can Kaybı 65.283'e Yükseldi

5.000 TL Doğum Yardımı Yatacak — Gözler Aile Bakanlığı'nda

Tekfen Vakfı 2025-2026 Burs Başvuruları: 22 Eylül'de Başlıyor

Garanti BBVA'dan Eylül Fırsatı: Prim İadesiyle 5.000 TL'ye Varan Bonus

Akbank'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 30.000 TL'ye Kadar Nakit Fırsatı (Eylül 2025)

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta

Süt Fiyatlarına Yeni Ayar: Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı 19,60 TL

Adana ve Antalya'da Cebinizi Sarsan Zamlar: Ekmek, Ulaşım ve Kreş Ücretlerinde Yeni Düzenleme

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Eğitim Personeline 81.500 TL + 1.000 TL

Türkiye Finans'tan Velilere: 1 Milyon TL'ye Vade Farksız Taksit ve Binlerce TL Bonus

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü