İzmir Körfezi'nde Balık Ölümleri Üçkuyular'da Devam Ediyor

İzmir Körfezi Üçkuyular İskelesi yakınlarında ölü balıklar kıyıya vurmaya devam ediyor. Geçen yıllarda gündeme gelen ve bu yıl ağustos ayında yeniden başlayan kötü koku ve balık ölümleri bölge sakinlerini tedirgin ediyor.

Kıyılarda İstinat Eden Görüntü

Körfezin Üçkuyular İskelesi yakınlarında dün görülen balık ölümleri bugün de sürdü. Sahilde görülen binlerce balık, bölgedeki yaşam ve deniz sağlığı konusunda soru işaretleri yaratıyor.

Vatandaşın Tepkisi

Sahile balık tutmaya gelen Yılmaz Demirtaş (61), karşılaştığı manzara karşısında üzgün olduğunu belirtti ve yetkililerden konunun araştırılmasını istedi. Demirtaş, "Şaşırdım, şoke oldum. Yıllardır burada oturuyorum ve ilk defa böyle balık ölümüne şahit oluyorum. Balık tutma hevesim kaçtı, yetkililer bu konuyu araştırsınlar. Vatandaşlar bu balıkları yiyerek zehirlenmesinler. Tonlarca balık ölüp gidiyor, üzüldüm, yazık, günah."

Olayla ilgili resmi açıklama beklenirken, bölge halkı ve çevreciler yetkililerden acil müdahale ve araştırma talep ediyor.

