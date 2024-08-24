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İzmir Körfezi'nde Balık Ölümleri Üzerine Bakanlık İncelemesi

İzmir Körfezi'nde balık ölümleriyle ilgili bakanlık çalışmaları hızlandı. Su kirliliği ve oksijen eksikliği sorgulanıyor.

Yayın Tarihi: 24.08.2024 12:37
Güncelleme Tarihi: 24.08.2024 13:38
İzmir Körfezi'nde Balık Ölümleri Üzerine Bakanlık İncelemesi

İzmir Körfezi'nde Balık Ölümleri İnceleniyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İzmir Körfezi'nde yaşanan balık ölümleriyle ilgili detaylı bir inceleme başlattı. Bakanlık yetkilileri, balık ölümlerinin yaşandığı alan ve bölgenin açık sularından deniz suyu örnekleri alarak analiz çalışmaları yürütüyor. İlk bulgular, balıkların ölümünün sudaki kirlilikten ve oksijen seviyesinin düşüklüğünden kaynaklandığını gösteriyor.

Araştırmalar Devam Ediyor

Alınan deniz suyu örnekleri, yetkili laboratuvarlarda incelenmeye devam ediyor. Bunun yanı sıra, daha kapsamlı bir inceleme için Deniz İzleme Gemisi ve Mobil Su ile Atıksu Laboratuvarı, bölgeye yönlendirildi. Ayrıca, körfeze atık su boşaltan 7 dere üzerinde denetimlerin yapılacağı bildirildi.

Yerel Yönetimlere Uyarı

Yaşanan çevre kirliliği ile mücadele etmek amacıyla sorumlu yerel yönetimlerin uyarıldığına dair açıklamalarda bulunuldu. Gelişmelerin titizlikle takip edileceği vurgulandı.

Bakan Kurum'dan Açıklama

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Bu memleket bizim. Çocuklarımıza berrak bir gelecek bırakmak zorundayız. Herkes sorumluluğunu yerine getirmeli," ifadelerini kullandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, İzmir Körfezi'nde meydana gelen balık...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, İzmir Körfezi'nde meydana gelen balık ölümlerine ilişkin inceleme başlattı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, İzmir Körfezi'nde meydana gelen balık...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, İzmir Körfezi'nde meydana gelen balık ölümlerine ilişkin inceleme başlattı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, İzmir Körfezi'nde meydana gelen balık...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, İzmir Körfezi'nde meydana gelen balık ölümlerine ilişkin inceleme başlattı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, İzmir Körfezi'nde meydana gelen balık...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, İzmir Körfezi'nde meydana gelen balık ölümlerine ilişkin inceleme başlattı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, İzmir Körfezi'nde meydana gelen balık...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, İzmir Körfezi'nde meydana gelen balık ölümlerine ilişkin inceleme başlattı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, İzmir Körfezi'nde meydana gelen balık...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, İzmir Körfezi'nde meydana gelen balık ölümlerine ilişkin inceleme başlattı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, İzmir Körfezi'nde meydana gelen balık...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, İzmir Körfezi'nde meydana gelen balık ölümlerine ilişkin inceleme başlattı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, İzmir Körfezi'nde meydana gelen balık...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, İzmir Körfezi'nde meydana gelen balık ölümlerine ilişkin inceleme başlattı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, İzmir Körfezi'nde meydana gelen balık...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, İzmir Körfezi'nde meydana gelen balık ölümlerine ilişkin inceleme başlattı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, İzmir Körfezi'nde meydana gelen balık...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, İzmir Körfezi'nde meydana gelen balık ölümlerine ilişkin inceleme başlattı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, İzmir Körfezi'nde meydana gelen balık...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, İzmir Körfezi'nde meydana gelen balık ölümlerine ilişkin inceleme başlattı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, İzmir Körfezi'nde meydana gelen balık...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, İzmir Körfezi'nde meydana gelen balık ölümlerine ilişkin inceleme başlattı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, İzmir Körfezi'nde meydana gelen balık...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, İzmir Körfezi'nde meydana gelen balık ölümlerine ilişkin inceleme başlattı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, İzmir Körfezi'nde meydana gelen balık...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, İzmir Körfezi'nde meydana gelen balık ölümlerine ilişkin inceleme başlattı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, İzmir Körfezi'nde meydana gelen balık...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, İzmir Körfezi'nde meydana gelen balık ölümlerine ilişkin inceleme başlattı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, İzmir Körfezi'nde meydana gelen balık...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, İzmir Körfezi'nde meydana gelen balık ölümlerine ilişkin inceleme başlattı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, İzmir Körfezi'nde meydana gelen balık...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, İzmir Körfezi'nde meydana gelen balık ölümlerine ilişkin inceleme başlattı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, İzmir Körfezi'nde meydana gelen balık...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, İzmir Körfezi'nde meydana gelen balık ölümlerine ilişkin inceleme başlattı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, İzmir Körfezi'nde meydana gelen balık...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, İzmir Körfezi'nde meydana gelen balık ölümlerine ilişkin inceleme başlattı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, İzmir Körfezi'nde meydana gelen balık...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, İzmir Körfezi'nde meydana gelen balık ölümlerine ilişkin inceleme başlattı.

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