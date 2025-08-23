İzmir Körfezi'nde Balık Ölümleri Yeniden Başladı

İzmir Körfezi'nde kirliliğe bağlı balık ölümleri yeniden başladı. Turan Sahili'nden Karşıyaka sahiline kadar kıyıya çok sayıda ölü balık vurdu.

Sahil görüntüleri ve belediye müdahalesi

İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kıyıya vuran balıkları toplayıp çöp poşetlerine doldurdu. Denizin rengi yeşil ve kahverengiye döndü; kötü koku nedeniyle sahil şeridi boş kaldı.

Sahilde yürüyüş yapan Bülent Onur, AA muhabirine, "2 gündür koku olduğunu" söyledi ve "Bu yıl ilk defa başladı. Koku azaldı ama rahatsız ediyor." dedi.

Afyonkarahisar'dan Karşıyaka'ya gezmeye gelen Gökhan Havuz ise "Balık ölüleri var. Aşırı derece pis koku var. Büyüğünden küçüğüne her yerde balık ölüsü var. Buraya çok geldik ama ilk defa böyle bir şeyle karşılaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Uzman uyarısı

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hidrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı ve deniz biyoloğu Prof. Dr. Ergün Taşkın, İzmir Körfezi'nin şehirsel, evsel, endüstriyel, liman ve tarımsal kaynaklı yoğun karasal baskı altında olduğunu belirtti.

Taşkın, "Nütrient ve alüvyon girdisi çok fazladır. Kirlilik ve su sıcaklığının artışına bağlı olarak yaz sonunda fırsatçı ve toksik algal tür artışı gözlenmektedir. Özellikle su kütlesindeki toksik fitoplankton artışı sonucu ya üretilen ihtiyotoksin ile ya da solungaçları tıkayarak balık ölümlerine neden olmaktadır. Körfezde var olan birikime ek olarak kirlilik girdisi devam ettiği sürece bu olayın her yıl tekrar etmesi mümkündür." dedi.

Kalıcı çözüm için körfeze gelen bütün dere ve kanal sularıyla atık ve deşarj sularının kontrol altına alınması, herhangi bir kirlilik yükü verilmemesi ve iç körfezde biriken dip çamurunun karaya alınıp bertaraf edilmesi gerektiğini vurguladı.

Geçmiş olay

Geçen yıl 20 Ağustos'ta Bayraklı ilçesi Turan mevkisi sahiline ölü balıkların vurması ve kötü koku sorununun ortaya çıkması sonrası kirlilik kaynağının tespiti ve önüne geçilmesi için çalışmalar yürütülmüştü.

