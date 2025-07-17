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İzmir Merkezli FETÖ Operasyonunda Gözaltı Sayısı 270'e Ulaştı

FETÖ'nün finans kaynaklarına yönelik İzmir merkezli operasyonda gözaltına alınan şüpheli sayısı 270'e yükseldi.

Yayın Tarihi: 17.07.2025 13:05
Güncelleme Tarihi: 17.07.2025 13:05
İzmir Merkezli FETÖ Operasyonunda Gözaltı Sayısı 270'e Ulaştı

İzmir'de FETÖ Operasyonu: Gözaltı Sayısı 270

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)'nün finans kaynaklarına yönelik düzenlenen geniş çaplı bir operasyonda gözaltına alınanların sayısı 270'e yükseldi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde başlatılan bu operasyon, 60 ili kapsıyor.

Operasyon Detayları

İzmir Cumhuriyet Başsavcıvekili Necati Kayaközü liderliğinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekipleri, FETÖ'nün 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a Muhalefet faaliyetlerini deşifre etmek amacıyla çalışmalara devam ediyor.

15 Temmuz Salı günü sabah saatlerinde başlayan operasyonda, gözaltı kararı verilen 371 şüpheliden 18'i daha yakalandı. Bu durumla birlikte toplam gözaltı sayısı 270'e çıkmış oldu.

Soruşturma ve Yurt Dışı Bağlantıları

Soruşturmada 78 şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edilirken, 23 şüphelinin yakalanması için çalışmalar aralıksız sürdürülüyor.

Operasyonun Ardındaki Yöntemler

Yapılan incelemelerde, FETÖ üyeliğinden işlem gören kişilere gıda satışı yapılmış gibi gösterilerek finansman toplandığı ve bu fonların da “gıda kolisi” adı altında terör örgütü mensuplarına gönderildiği belirlenmiş. Bu illegal finansal sistemin ABD ve yurt içinde bulunan şüpheliler aracılığıyla yürütüldüğü ortaya çıkmıştır.

Ayrıca, FETÖ'nün Kuzey Amerika, Balkan ve Avrupa ülkelerinde bulunan firari üyeleri ile birlikte yürüttüğü bu sistem aracılığıyla yaklaşık 7,5 milyon liralık hesap hareketliliği tespit edilmiştir.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) finans kaynaklarına yönelik İzmir merkezli 60 ili kapsayan...

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) finans kaynaklarına yönelik İzmir merkezli 60 ili kapsayan operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 371 şüpheliden 231'i yakalandı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) finans kaynaklarına yönelik İzmir merkezli 60 ili kapsayan...

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) finans kaynaklarına yönelik İzmir merkezli 60 ili kapsayan operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 371 şüpheliden 231'i yakalandı.

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