İzmir Nazarköy'de kayalıklarda mahsur kalan 3 genç kurtarıldı

Kemalpaşa Nazarköy'de kayalıklarda mahsur kalan H.D., H.E.Ç. ve E.B., AFAD ve jandarma ekiplerince halatla yaklaşık 3 saatte kurtarıldı; sağlıkları iyi.

Yayın Tarihi: 24.08.2025 01:50
Güncelleme Tarihi: 24.08.2025 01:52
Kemalpaşa'da yürüyüş dönüşü güç durumda kalan gençlere AFAD ve jandarma müdahalesi

İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki Nazarköy Mahallesi yakınlarında yürüyüşe çıkan H.D. (22), H.E.Ç. (22) ve E.B. (21), sarp kayalıkların bulunduğu bölgede mahsur kaldı.

Gençlerin 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden yardım talep etmesi üzerine bölgeye AFAD ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Arama ve kurtarma ekipleri, halat yardımıyla ulaşarak üç kişiyi bulunduğu alandan çıkardı.

Yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından kurtarılan gençlerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

