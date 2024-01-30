İzmir Ödemiş'te çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti

Ödemiş'te bir evde meydana gelen yangın sonucu 18 yaşındaki bir genç yaşamını yitirdi.

İzmir Ödemiş'te çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti
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Sabahleyin Emmioğlu Mahallesi Refik Sokak'taki bir evde yangın başladı. Komşuların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri, gönderildi.

yangın

Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kontrol edilip söndürüldü. Evde araştırma yapan ekipler, Emre Kuzum'un hayatını kaybettiğini belirledi. Dedesinin evinde tek başına olduğu anlaşılan Kuzum'un naaşı, İzmir Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.

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