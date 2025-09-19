İzmir Ödemiş'te Çocuk Parkında Devrilen Ağaç: 2 Kişi Yaralandı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle karabiber ağacı devrildi; altında kalan iki kadın hastaneye kaldırıldı, hayati tehlikeleri yok.

Yayın Tarihi: 19.09.2025 00:14
Güncelleme Tarihi: 19.09.2025 00:14
İzmir'in Ödemiş ilçesinde çocuk parkında ağaç devrildi

İnönü Mahallesi Şirin Sokak'taki çocuk parkında bulunan yaklaşık 8 metre yüksekliğindeki karabiber ağacı, şiddetli rüzgarın etkisiyle devrildi.

Olay yeri ve müdahale

Devrilen ağaç parkta bankta oturan 2 kadının üzerine düştü. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışması sonucu yaralılar Cevriye A. (82) ile Nadire Ç. (72) ağaç altından çıkarıldı.

Her iki yaralı Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; sağlık durumlarının hayati tehlike taşımadığı öğrenildi.

