İzmir Ödemiş'te Fuhuş Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı, 1 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.

Yayın Tarihi: 23.08.2025 20:15
Güncelleme Tarihi: 23.08.2025 20:15
İzmir Ödemiş'te fuhuş operasyonu: 3 şüpheli tutuklandı

Asayiş ekipleri eş zamanlı adreslerde baskın düzenledi

İzmir'in Ödemiş ilçesinde düzenlenen operasyonda, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, fuhşa teşvik, aracılık, zorlama ve yer temini suçlarının engellenmesi amacıyla çalışma başlattı.

Ekipler ilçede belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yaparak Y.S, A.N, U.U. ve Y.U. isimli şüphelileri gözaltına aldı. Gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.S, A.N ve U.U. tutuklandı; Y.U. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyon, ilçedeki fuhuşla mücadele çalışmaları kapsamında kayda geçti.

