İzmir Ödemiş'te fuhuş operasyonu: 3 şüpheli tutuklandı
Asayiş ekipleri eş zamanlı adreslerde baskın düzenledi
İzmir'in Ödemiş ilçesinde düzenlenen operasyonda, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, fuhşa teşvik, aracılık, zorlama ve yer temini suçlarının engellenmesi amacıyla çalışma başlattı.
Ekipler ilçede belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yaparak Y.S, A.N, U.U. ve Y.U. isimli şüphelileri gözaltına aldı. Gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.S, A.N ve U.U. tutuklandı; Y.U. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Operasyon, ilçedeki fuhuşla mücadele çalışmaları kapsamında kayda geçti.