İzmir Ödemiş'te Kamyonet ile Otomobil Çarpıştı: 6 Yaralı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı; yaralılar Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 16.10.2025 15:03
Güncelleme Tarihi: 16.10.2025 15:03
İzmir'in Ödemiş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Kazada sürücüler ve araç içindeki yolcular yaralanarak hastaneye sevk edildi.

Kaza Detayları

Edinilen bilgiye göre, Fadime O. yönetimindeki 34 HKP 082 plakalı otomobil, Ödemiş-Salihli kara yolunun Bozdağ Mahallesi yakınlarında, Barış D. idaresindeki 35 CIS 356 plakalı kamyonet ile çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Sibel B., Melihat Ö., Sevil B. ve Fatma A. yaralandı.

Müdahale ve Hastane

Olay yerine yönlendirilen sağlık ve jandarma ekipleri müdahale etti. Yaralılar ambulanslarla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yetkililer kaza ile ilgili inceleme başlattı.

