İzmir Ödemiş'te Pikap-Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Ödemiş Bıçakçı Mahallesi'nde pikapla motosikletin çatışması sonucu 15 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi, bir yolcu yaralandı.

Yayın Tarihi: 25.08.2025 23:43
Güncelleme Tarihi: 25.08.2025 23:49
Kaza detayları

İzmir'in Ödemiş ilçesi Bıçakçı Mahallesi'nde meydana gelen kazada, motosiklet ile pikap çarpıştı. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kazaya ilişkin alınan bilgiye göre, Hazım Ç. (15) idaresindeki 35 SFF 56 plakalı motosiklet virajı alamayarak karşı yönden gelen E.Y. (44) yönetimindeki 35 BRK 510 plakalı pikapla çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalelerin ardından motosiklet sürücüsü Hazım Ç. ile motosiklette yolcu konumunda bulunan Atlas Ö. (15) Ödemiş Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Hazım Ç. kurtarılamadı. Atlas Ö.'nün durumunun hayati tehlikesi bulunmadığı bildirildi.

Soruşturma sürüyor

Kaza ile ilgili inceleme ve soruşturma, jandarma ekiplerince devam ediyor.

