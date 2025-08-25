DOLAR
İzmir Ödemiş'te Trafik Kazası: 2 Kişinin Ölümüne Yol Açan Sürücü Tutuklandı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde karı-kocanın yaşamını yitirdiği kazaya karışan otomobil sürücüsü N.G, "taksirle ölüme neden olma" suçundan tutuklandı.

Yayın Tarihi: 25.08.2025 13:14
Güncelleme Tarihi: 25.08.2025 13:14
Ödemiş'te Ölümle Sonuçlanan Kaza: Sürücü Tutuklandı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, motosikletteki karı-kocanın hayatını kaybettiği trafik kazasına karışan otomobil sürücüsü N.G (35) tutuklandı. Olay, Bozdağ Mahallesi'nde gerçekleşti.

Gözaltı ve Adliyeye Sevk

Kazanın ardından jandarmada ifadesi alınan sürücü N.G, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ödemiş Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi hakimlikçe "taksirle ölüme neden olma" suçlamasıyla tutuklanmasına karar verildi.

Kaza Detayları

Dün, Bozdağ Mahallesi'nde N.G (35) yönetimindeki 34 HYD 493 plakalı otomobil ile Bayram Koçyiğit (67) idaresindeki 45 ARV 023 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosikletteki Hilya Koçyiğit olay yerinde yaşamını yitirirken, sürücü eşi Bayram Koçyiğit kaldırıldığı Ödemiş Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Cenaze Bilgisi

Koçyiğit çiftinin Manisa'nın Salihli ilçesinden Ödemiş'in Gölcük Mahallesi'ne motosikletle gezmeye geldikleri öğrenildi. Çiftin cenazelerinin bugün Manisa'nın Salihli ilçesinde toprağa verileceği bildirildi.

