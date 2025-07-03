İzmir Ödemiş'teki Orman Yangınında 1 Kişi Hayatını Kaybetti

İzmir'in Ödemiş İlçesindeki Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor

İzmir'in Ödemiş ilçesindeki ormanlık alanda, dün başlayan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Yangının, Tosunlar Mahallesi Manastır mevkisi'nde çıkması sonrasında, alevler hızla yerleşim alanlarına sıçradı.

Yangına Hızla Müdahale Edildi

Yangına karşı gece boyunca süren müdahaleler, hava unsurlarının alevlerle mücadelesine destek vermesiyle devam ediyor. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü, yangın söndürme çalışmalarında 2 uçak, 9 helikopter, 35 arazöz, 9 su ikmal aracı ve 4 dozer kullanıyor.

Mahalekeler Tahliye Ediliyor

Tosunlar ve Suçıktı mahallelerinin ardından, Köseler Mahallesi de olası riskler nedeniyle tahliye edildi. Yangın sonucu Tosunlar Mahallesi'nde birçok evde hasar meydana geldi.

81 Yaşındaki İbrahim Erkan Hayatını Kaybetti

Yangının Suçıktı Mahallesi'nde 81 yaşındaki yatalak İbrahim Erkan'ın evine sıçraması sonucunda, Erkan hayatını kaybetti. Evde yalnız kalan Erkan, alevlerin arasında kalarak yaşamını yitirdi.

Yangın ihbarı üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edilmiştir. Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangın, çevredeki mahallelerde de paniğe sebep oldu.

İzmir'in Ödemiş ilçesindeki ormanlık alanda dün çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Hava araçlarının Rahmanlar Barajı'ndan su alarak yangına müdahale ettiği görüldü.

İzmir'in Ödemiş ilçesindeki ormanlık alanda dün çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Hava araçlarının Rahmanlar Barajı'ndan su alarak yangına müdahale ettiği görüldü.