DOLAR
39,86 -0,19%
EURO
47 0,27%
ALTIN
4.290,19 0,1%
BITCOIN
4.372.673,21 -0,44%

İzmir Ödemiş'teki Orman Yangınında 1 Kişi Hayatını Kaybetti

İzmir'in Ödemiş ilçesindeki orman yangınında 81 yaşındaki yatalak bir kişi hayatını kaybetti. Müdahale sürüyor.

Yayın Tarihi: 03.07.2025 14:09
Güncelleme Tarihi: 03.07.2025 14:09
İzmir Ödemiş'teki Orman Yangınında 1 Kişi Hayatını Kaybetti

İzmir'in Ödemiş İlçesindeki Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor

İzmir'in Ödemiş ilçesindeki ormanlık alanda, dün başlayan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Yangının, Tosunlar Mahallesi Manastır mevkisi'nde çıkması sonrasında, alevler hızla yerleşim alanlarına sıçradı.

Yangına Hızla Müdahale Edildi

Yangına karşı gece boyunca süren müdahaleler, hava unsurlarının alevlerle mücadelesine destek vermesiyle devam ediyor. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü, yangın söndürme çalışmalarında 2 uçak, 9 helikopter, 35 arazöz, 9 su ikmal aracı ve 4 dozer kullanıyor.

Mahalekeler Tahliye Ediliyor

Tosunlar ve Suçıktı mahallelerinin ardından, Köseler Mahallesi de olası riskler nedeniyle tahliye edildi. Yangın sonucu Tosunlar Mahallesi'nde birçok evde hasar meydana geldi.

81 Yaşındaki İbrahim Erkan Hayatını Kaybetti

Yangının Suçıktı Mahallesi'nde 81 yaşındaki yatalak İbrahim Erkan'ın evine sıçraması sonucunda, Erkan hayatını kaybetti. Evde yalnız kalan Erkan, alevlerin arasında kalarak yaşamını yitirdi.

Yangın ihbarı üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edilmiştir. Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangın, çevredeki mahallelerde de paniğe sebep oldu.

İzmir'in Ödemiş ilçesindeki ormanlık alanda dün çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor....

İzmir'in Ödemiş ilçesindeki ormanlık alanda dün çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Hava araçlarının Rahmanlar Barajı'ndan su alarak yangına müdahale ettiği görüldü.

İzmir'in Ödemiş ilçesindeki ormanlık alanda dün çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor....

İzmir'in Ödemiş ilçesindeki ormanlık alanda dün çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Hava araçlarının Rahmanlar Barajı'ndan su alarak yangına müdahale ettiği görüldü.

İLGİLİ HABERLER

Temmuz Zam Fırtınası: ÖTV Artışı Cebinizi Yakacak!

Maaşlara Büyük Zam: İkramiye ve Sosyal Haklarda Rekor Artış!

Doğalgaza Yüzde 24 Zam: Faturalar Kabusa Dönüşüyor

Akbank'tan Faizsiz 85.000 TL Kredi Fırsatı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İstanbul'da Yağmur Suyu Tüneli İnşaatı TBM Çıkış Töreni Gerçekleşti
2
Antalya'da Son Haftada 37 Orman Yangını: 52 Hektar Zarar Gördü
3
Türk Dünyası Genç Tarihçiler Çalıştayı Başladı
4
Ankara'da Yeni Metro Ring Hatları ve Ücretsiz Aktarma Dönemi Başlıyor
5
Burdur'da Yangın Korkusunu Aşan 5 Yaşındaki Çocuk Ödüllendirildi
6
Mersin'de Çöplükteki Yangın Ormana Sıçradı: Hızla Müdahale Ediliyor
7
Mardin'de Bıçakla Rehin Alma Olayı: 25 Yaşındaki Şahıs Gözaltında

20.000 TL Çeyiz Desteği! 18-30 Yaş Arası Gençlere Özel Proje Başladı

Asgari Ücrete Temmuz Ayında Zam Beklentisi Artıyor

Milyonlarca Araç Sahibine Duyuru: MTV İkinci Taksit İçin Son Tarih 31 Temmuz

Memur ve Emekliye Temmuz Zammı: Yeni Maaşlar Açıklandı

Temmuz Zam Fırtınası: ÖTV Artışı Cebinizi Yakacak!

Doğalgaza Yüzde 24 Zam: Faturalar Kabusa Dönüşüyor

Aile Hekimliği'nde Maaş Kesintilerine Son: 6 Ay Kuralı Kaldırıldı

SGK'dan Tarihi İlaç Hamlesi: Yüzlerce İlaç Ücretsiz!

İBB, Ücretsiz Spor Hizmetlerini Ücretli Hale Getirdi!

En Düşük Emekli Maaşına 2500 TL Zam: Ayrıntılar Ortaya Çıktı

Akbank'tan Faizsiz 85.000 TL Kredi Fırsatı!

Maaşlara Büyük Zam: İkramiye ve Sosyal Haklarda Rekor Artış!