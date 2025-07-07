İzmir Ödemiş'teki Orman Yangınında Hasar Havadan Görüntülendi

Ödemiş Orman Yangınında Zarar Gören Alanlar Havadan İncelendi

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan ve ekiplerin özverili müdahalesiyle kontrol altına alınan orman yangınında yaşanan tahribat, havadan görüntülendi. Yangının 2 Temmuz akşamı Tosunlar Mahallesi Manastır mevkisinde çıktığı bildirildi.

Orman ekiplerinin hemen müdahale etmesine rağmen, bölgedeki şiddetli rüzgar alevlerin hızla yayılmasına neden oldu. Bu sebeple Suçıktı, Tosunlar, Üzümlü, Ortaköy ve Karadoğan mahalleleri tahliye edildi. 4 Temmuz'da rüzgarın azalmasıyla kontrol altına alınan yangın, 3 gün boyunca sürdü ve bu süre zarfında tahliye edilen mahallelerde birçok ev ile ahır kullanılamaz hale geldi. Ayrıca, yangın zeytinliklere de zarar verdi.

Yangın Sonrası Yıkım ve Geçici Barınma Çalışmaları

Dronla çekilen görüntüler, yangın sonrası yeşil alanların nasıl siyaha büründüğünü ortaya koyuyor. Yangında zarar gören bazı evler iş makineleri ile yıkılırken, konutlar inşa edilene kadar geçici barınma amacıyla konteyner kurulum çalışmalarına devam ediliyor.

Yangından Etkilenenlerin Duyguları

Yangında büyük kayıplar yaşayan ailelerin acıları da dile getirildi. Hediye Köymen, kayınvalidesinin evinin yanmasından dolayı derin bir üzüntü yaşadığını belirterek, "Kaç sene ömrüm geçti burada... Allah'ım sabır ver," dedi. 60 yaşındaki Necati Öksüz ise hayvanlarını kurtarmak için mücadele ettiğini belirtti ve yangınla ilgili, "Bir saatte yandı geçti evimiz. Dağlar, taşlar, her taraf kül oldu. Devletimiz, milletimiz sağ olsun. Bu yangından hiçbir şey kurtulamazdı,” ifadelerini kullandı.

Yangın sırasında evde bulunmayan 73 yaşındaki İbrahim Kesimoğlu, o sırada tedavi için ilçe merkezinde kaldığını vurgulayarak, "Evde olsaydım yanardım," dedi. Eşi Fadime Kesimoğlu ise, yangına hazırlıksız yakalandıklarını ve can havliyle koyunları bahçeye taşıdıklarını aktardı. "Ateşin külleri üzerimize kar gibi yağıyordu," diyen Fadime, komşuların yardımlarıyla yangınla mücadele ettiklerini belirtti.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, rüzgarın etkisiyle geniş alana yayılan ancak ekiplerin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alınan orman yangınında zarar gören alanlar, evler ve ağıllar havadan görüntülendi. Sarp arazide, yoğun çam ormanlarının yanı sıra zeytin bahçelerinin de bulunduğu bölge, yangın sonrası yeşil alanlar siyaha büründü.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, rüzgarın etkisiyle geniş alana yayılan ancak ekiplerin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alınan orman yangınında zarar gören alanlar, evler ve ağıllar havadan görüntülendi. Sarp arazide, yoğun çam ormanlarının yanı sıra zeytin bahçelerinin de bulunduğu bölge, yangın sonrası yeşil alanlar siyaha büründü.