İzmir Seferihisar'da 32 Düzensiz Göçmen Yakalandı

İzmir'in Seferihisar ilçesinde, insansız hava aracı (İHA) ile tespit edilen bir grup düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Operasyon Detayları

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet sitesinde yayımlanan bilgilendirmeye göre, Ekmeksiz Koyu civarındaki kara üzerinde İHA tarafından bir grup düzensiz göçmen tespit edildi. Bölgeye sevk edilen ekipler müdahalede bulundu.

Sahil Güvenlik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Timi ekiplerinin operasyonunda, 11'i çocuk olmak üzere 32 düzensiz göçmen ile birlikte 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Son Durum

Yakalanan düzensiz göçmenler, gerekli işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.