DOLAR
41,03 -0,07%
EURO
47,84 -0,33%
ALTIN
4.461,45 -0,61%
BITCOIN
4.498.766,18 0,03%

İzmir Seferihisar'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

İzmir'in Seferihisar ilçesinde Seferihisar Barajı yakınındaki orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 26.08.2025 18:04
Güncelleme Tarihi: 26.08.2025 18:04
İzmir Seferihisar'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Seferihisar'da orman yangını kontrol altına alındı

İzmir'in Seferihisar ilçesinde, Seferihisar Barajı yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangın, yapılan kapsamlı müdahale sonucu kontrol altına alındı.

Müdahale ekipleri ve araçları

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü tarafından 7 uçak, 8 helikopter, 25 arazöz, 2 iş makinesi, 7 su ikmal aracı, 2 dozer ve 182 personel sevk edildi. Ekipler, havadan ve karadan yürütülen çalışmalarla yangını kontrol altına aldı.

Saha çalışmaları sürüyor

Ekiplerin soğutma ve gözetim çalışmaları bölgedeki riskleri azaltmak için devam ediyor. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

İLGİLİ HABERLER

8. Dönem Toplu Sözleşme Sonuçlandı: Memurlara Yeni Haklar ve Maaş Zamları

MediaMarkt'ta Okula Dönüş Kampanyası Sona Eriyor: Son 1 Gün

KYK Yurt Ücretleri 2025-2026 Ne Kadar? Başvuru Takvimi Belli mi?

Resmi Gazete'de yayımlandı: EPDK enerji piyasası kurallarını yeniledi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Muğla'da Mahalle Afet Gönüllüleri Yangın Nöbetinde
2
Sakarya'da 30 milyonluk kuyumcu soygunu davası devam ediyor
3
Muğla'nın Fethiye ilçesinde orman yangını kontrol altına alındı
4
Bursa İnegöl'de Asansör Boşluğuna Düşen İşçi Ağır Yaralandı
5
Samsun Terme'de Yolcu Otobüsü Kazası: Ölü Sayısı 2'ye Yükseldi
6
Bakan Yerlikaya'dan Harp Malulü Gaziler Derneği'ne Ziyaret
7
BFMTV Derneği: Gazze'de 5 gazeteci öldürüldü, İsrail kınandı

TCDD 80 Sürekli İşçi Alımı: Sözlü Sınav ve Noter Kurası Şartları

Esenyurt EMEĞİM ile Ücretsiz Kursla Patron Olun

Antalya'da Kız Çocuklarına 50.000 TL'ye Kadar Destek: Başvurular 8 Ağustos'ta Başladı

TOFAŞ Şahin ve Doğan 2026'da mı Geri Dönüyor?

30 Ağustos: İstanbul, Ankara, İzmir'de 07.00-23.59 Ücretsiz Ulaşım

KYK Yurt Ücretleri 2025-2026 Ne Kadar? Başvuru Takvimi Belli mi?

Halkbank'tan kadınlara rekor ödüllü 'Üreten Kadınlar Yarışması' başvuruları başladı

Resmi Gazete'de yayımlandı: EPDK enerji piyasası kurallarını yeniledi

MediaMarkt'ta Okula Dönüş Kampanyası Sona Eriyor: Son 1 Gün

Eskişehir'de fırından ilginç kampanya: 100 adet 50 kuruş getirene 1 ekmek bedava

8. Dönem Toplu Sözleşme Sonuçlandı: Memurlara Yeni Haklar ve Maaş Zamları

Belediyelere Müjde: Sıfır Atık Hibesine 6.300.000 Avro — Başvuru 4 Kasım 2025