İzmir Seferihisar'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Seferihisar'da orman yangını kontrol altına alındı

İzmir'in Seferihisar ilçesinde, Seferihisar Barajı yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangın, yapılan kapsamlı müdahale sonucu kontrol altına alındı.

Müdahale ekipleri ve araçları

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü tarafından 7 uçak, 8 helikopter, 25 arazöz, 2 iş makinesi, 7 su ikmal aracı, 2 dozer ve 182 personel sevk edildi. Ekipler, havadan ve karadan yürütülen çalışmalarla yangını kontrol altına aldı.

Saha çalışmaları sürüyor

Ekiplerin soğutma ve gözetim çalışmaları bölgedeki riskleri azaltmak için devam ediyor. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.