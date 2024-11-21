İzmir Seferihisar'da Polis Ekiplerine Silahlı Saldırı: 3 Yaralı

İzmir Seferihisar'da Silahlı Saldırı!

İzmir'in Seferihisar ilçesinde, polis ekibine yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırıda 3 polis memuru yaralandı. Olay, ilçedeki Çolak İbrahim Bey Mahallesi'nde yaşandı. Silahlı çatışma ihbarı üzerine bölgeye giden Seferihisar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine, şüpheli M.S.Ç. tarafından ateş açıldı.

Yaralı Polisler Hastaneye Kaldırıldı

Saldırı sonucunda yaralanan 3 polis memuru, derhal ambulansla İzmir'deki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Saldırgan M.S.Ç. olay yerinde gözaltına alındı ve kullandığı silah ise ele geçirildi.

Vatandaşlar Olay Yerinde Toplandı

Saldırının ardından, bölge sakinleri saldırganın işletmesinin önünde toplandı. Polis, güvenlik önlemleri alarak olay yerinde çıkan gerginliği kontrol altına aldı.

Baasavcılıktan Açıklama Geldi

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, olayla ilgili soruşturmanın Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütüldüğü ve olay yeri incelemesi için iki cumhuriyet savcısının görevlendirildiği ifade edildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.