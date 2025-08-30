DOLAR
İzmir Selçuk'ta sahipsiz hayvanları zehirleyen şüpheli tutuklandı

Belevi Mahallesi'nde 28 Ağustos'ta 3 kedi ve 5 köpeğin zehirli tavuk etiyle öldürülmesine ilişkin A.S. (53) tutuklandı.

Yayın Tarihi: 30.08.2025 17:10
Güncelleme Tarihi: 30.08.2025 17:10
İzmir Selçuk'ta sahipsiz hayvanları zehirleyen şüpheli tutuklandı

Olay ve soruşturma

İzmir'in Selçuk ilçesi Belevi Mahallesi'nde 28 Ağustos tarihinde, sahipsiz 3 kedi ve 5 köpeğin öldüğü görülmesi üzerine vatandaşlar jandarmaya bildirdi.

Jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemede, hayvanların zehirli tavuk eti ile öldürüldüğü belirlendi. Ekipler çevredeki kamera kayıtlarını inceleyerek, olayla ilgili ifadeleri alınan 2 çocuk üzerinden soruşturmayı derinleştirdi.

Şüphelinin yakalanması ve adli süreç

İncelemeler sonucu, hayvanlara zehirli yiyecek verdiği değerlendirilen A.S. (53) gözaltına alındı. Şüphelinin adresinde yapılan aramada zirai ilaçlar ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.S., tutuklandı.

ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

İzmir'in Selçuk ilçesinde sahipsiz hayvanların zehirli yiyeceklerle öldürülmesine ilişkin 1 şüpheli gözaltına alındı.

