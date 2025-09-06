İzmir Su Ürünleri Hali'nde Tek Kadın Tüccar: Deniz Olataş

Babasının mirasını yaşatan kadın tüccar, tazelik ve güveni önceliyor

FIRAT ÖZDEMİR - İzmir'in Buca ilçesindeki İzmir Su Ürünleri Hali'nde, babasının vefatının ardından işi devralan 48 yaşındaki Deniz Olataş, balıkçılık sektöründe kadın eliyle fark yaratıyor.

Halde uzun yıllar tüccarlık yapan "Boksör" lakaplı Mehmet Olataş'ın kızı olan Olataş, çocukluğundan bu yana babasıyla hale gidip gelerek su ürünleri ticaretinin inceliklerini öğrendi. Babasının 4 yıl önce yaşamını yitirmesinin ardından sorumluluğu üstlenen Olataş, haldeki 44 tüccar ve 450 balıkçı arasında dikkat çeken tek kadın tüccar konumunda.

Deniz Olataş, her sabah erken saatlerde hale gelerek özenle seçtiği balıkları satın alıyor ve çeşitli illerdeki müşterilerine ulaştırıyor. Balıkların tazeliğini korumaya büyük önem veren Olataş, yılların deneyimini iş disipliniyle birleştirerek sektörde güven sağlıyor.

"Buraya her gün on binlerce insan geliyor. 'Sen başarırsın, yaparsın' diyen ve beni destekleyen babamın izinde yürüyorum. Tek amacım babamın balıkçılığını yaşatmak. Erkek kardeşim de ara ara buraya gelip bana yardımcı oluyor. Her sabah gelip balık camiasında çalışmak kadın olarak size çok zor görünür. Çocukluğumdan beri burada olduğum için bana zor gelmiyor ve zevkle yapıyorum. Babam öldükten sonra onun mirasını yaşatmak istedim."

Halde "Boksörün kızı" ve "Hanımağa" olarak tanınan Olataş, esnafın sevgi ve güvenini kazandığını belirtiyor. Kadınların her işi başarabileceğinin örneği olduğunu vurgulayan Olataş, sektöründe titiz takip ve özenle çalıştığını ifade ediyor.

"Balığa ve tüccarlığa kadın elinin değmesi daha güvenli geliyor. Şimdi bazen erkekler, konuları atlıyor. Ben kadın olarak işlemleri hassas takip ediyorum. 'Balığı şöyle yapalım', 'şurası olursa daha iyi olur', 'sakin olun, geç olsun ama güç olmasın' diyorum. Kadın elinin balık tüccarlığına değmesi çok farklı. Balık sağlık, huzur, hikaye, gelecek ve geçmiş demek. Ben uzun yıllardır balıkçılığın içindeyim. Balıklara baktığımda huzur buluyorum."

Kentte 45 yıldır balıkçılık yapan Osman Akbıyık ise Olataş ile uzun yıllardır birlikte çalıştıklarını, onun sevilen ve saygı gören bir tüccar olduğunu belirtti.

