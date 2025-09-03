DOLAR
41,17 -0,04%
EURO
47,87 0,01%
ALTIN
4.680,98 -0,12%
BITCOIN
4.568.549,35 0,38%

İzmir Torbalı'da Eğitim Uçağı Düştü: Pilot Berfu Hatipoğlu Hayatını Kaybetti

İzmir'in Torbalı ilçesinde Selçuk Efes Havalimanı'ndan kalkan THK'ya ait Cessna-172 eğitim uçağı Kırbaş Mahallesi'nde mısır tarlasına düştü; pilot yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 03.09.2025 10:42
Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 10:42
İzmir Torbalı'da Eğitim Uçağı Düştü: Pilot Berfu Hatipoğlu Hayatını Kaybetti

İzmir'de eğitim uçağı düştü: pilot hayatını kaybetti

İzmir'in Torbalı ilçesinde sabah saatlerinde bir eğitim uçağı kırıma uğradı. Selçuk Efes Havalimanı'ndan eğitim uçuşu için öğrenci pilot ile havalanan uçağın, henüz belirlenemeyen bir nedenle Torbalı ilçesi Kırbaş Mahallesi sınırlarındaki bir mısır tarlasına düştüğü bildirildi.

Olayın ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaptığı ilk tespitlere göre uçakta bulunan pilotun hayatını kaybettiği belirlendi. Uçağın Türk Hava Kurumu'na ait Cessna-172 tipi eğitim uçağı olduğu öğrenildi.

Valilikten açıklama

İzmir Valiliğinden olayla ilgili yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: Selçuk Havalimanından havalanan Türk Hava Kurumuna ait eğitim uçağı, Torbalı ilçesi Kırbaş mevkisinde sabah saatlerinde kaza kırıma uğramıştır. İlgili ekiplerimiz hızlıca olay yerine intikal etmiş ve yapılan ilk incelemelerde 1994 doğumlu Pilot Berfu Hatipoğlu'nun hayatını kaybettiği anlaşılmıştır.

Açıklamada ayrıca kazayla ilgili inceleme ve tahkikatın sürdüğü belirtildi.

İzmir'in Torbalı ilçesinde düşen eğitim uçağında bulunan pilot yaşamını yitirdi. Jandarma...

İzmir'in Torbalı ilçesinde düşen eğitim uçağında bulunan pilot yaşamını yitirdi. Jandarma ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı.

İzmir'in Torbalı ilçesinde düşen eğitim uçağında bulunan pilot yaşamını yitirdi. Jandarma...

İLGİLİ HABERLER

Eylül 2025'te Emekli Promosyonu: Bankalar 25.000 TL'ye Kadar Teklif Veriyor

Kahta Devlet Hastanesi'ne 19 Yeni Hekim Atandı

TPF'den Zincir Marketlere Pazar Günü Kapatma Önerisi

TOKİ'den 30 İlde 312 Arsa Satışı: 10 Eylül 2025'te Açık Artırma

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Edirne Uzunköprü'de biçerdöver kazası: 64 yaşındaki Ahmet Arıcan hayatını kaybetti
2
İzmir Torbalı'da Eğitim Uçağı Düştü: Pilot Berfu Hatipoğlu Hayatını Kaybetti
3
Türk Araştırmacı Seyfullah Kılıç TeslaMate'te Kritik Güvenlik Açığını Ortaya Çıkardı
4
TEKNOFEST İstanbul ziyaretçi kayıtları başladı — 17-21 Eylül
5
TÜFE Ağustos: Eğitim %60,91 Zirvede, Giyim ve Ayakkabı %9,49 Dipte
6
Irak'ta Hurma Hasadı Başladı: Diyala'da Verim Arttı, 30 Milyon Ağaç Hedefi
7
Türkiye, Kardiyoloji Sağlık Turizminde Ablasyonla Öne Çıkıyor

Yapı Kredi'den konut kredisinde tarihi fırsat: Yüzde 1,69'dan başlıyor

Hatay'da 29 Vakıf Mülkü Kiraya Verilecek: Yıllık 500 Bin TL Gelir Hedefi

TBB Ankara'da KPSS'li Memur Alımı: 4 Kadro İçin Başvurular Başlıyor

Eylül 2025'te Emekli Promosyonu: Bankalar 25.000 TL'ye Kadar Teklif Veriyor

TPF'den Zincir Marketlere Pazar Günü Kapatma Önerisi

TOKİ'den 30 İlde 312 Arsa Satışı: 10 Eylül 2025'te Açık Artırma

Kahta Devlet Hastanesi'ne 19 Yeni Hekim Atandı

Okul Alışverişinde Fiyat Şoku: Çantalar 250 TL'den 4.000 TL'ye

Ulaşım Desteği 2025-2026: Gidiş-Dönüş Bilet Parası Devletten — Bakan Göktaş

MEB-Digiturk Kampanyası: Son Başvuru 3 Eylül 2025

Emekliye Eylül Müjdesi: Promosyon Tavanı 35.000 TL'ye Çıkabilir

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter