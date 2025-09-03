İzmir Torbalı'da Eğitim Uçağı Düştü: Pilot Berfu Hatipoğlu Hayatını Kaybetti

İzmir'de eğitim uçağı düştü: pilot hayatını kaybetti

İzmir'in Torbalı ilçesinde sabah saatlerinde bir eğitim uçağı kırıma uğradı. Selçuk Efes Havalimanı'ndan eğitim uçuşu için öğrenci pilot ile havalanan uçağın, henüz belirlenemeyen bir nedenle Torbalı ilçesi Kırbaş Mahallesi sınırlarındaki bir mısır tarlasına düştüğü bildirildi.

Olayın ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaptığı ilk tespitlere göre uçakta bulunan pilotun hayatını kaybettiği belirlendi. Uçağın Türk Hava Kurumu'na ait Cessna-172 tipi eğitim uçağı olduğu öğrenildi.

Valilikten açıklama

İzmir Valiliğinden olayla ilgili yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: Selçuk Havalimanından havalanan Türk Hava Kurumuna ait eğitim uçağı, Torbalı ilçesi Kırbaş mevkisinde sabah saatlerinde kaza kırıma uğramıştır. İlgili ekiplerimiz hızlıca olay yerine intikal etmiş ve yapılan ilk incelemelerde 1994 doğumlu Pilot Berfu Hatipoğlu'nun hayatını kaybettiği anlaşılmıştır.

Açıklamada ayrıca kazayla ilgili inceleme ve tahkikatın sürdüğü belirtildi.

