İzmir Torbalı'da suç örgütü operasyonu: Elebaşı da tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın 12 Mart tarihinde duyurduğu "Mahzen-9" operasyonu çerçevesinde, İzmir'in Torbalı ilçesinde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Bu operasyonlar sonucunda yakalanan 5 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Operasyon kapsamında ele geçirilen şüpheliler arasında, suç örgütünün başı olduğu belirtilen ve "Maraz" lakabıyla tanınan Hasan Keser de bulunuyordu. İfade işlemlerinin ardından 5 şüpheli, tutuklanmak üzere hakimliğe sevk edildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonlarda, İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de aktif rol aldılar. 12 Mart tarihinde Torbalı'da gerçekleştirilen operasyonda, suç örgütü kurma ve çeşitli suçlara karışma şüphesiyle 5 kişi gözaltına alınmıştı.