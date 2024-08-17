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İzmir Urla'da Yangın Alarmı: Ekipler Seferber Oldu

İzmir'in Urla ilçesinde çıkan makilik yangınına çok sayıda ekip müdahale ediyor, tahliye süreci başlatıldı.

Yayın Tarihi: 17.08.2024 21:22
Güncelleme Tarihi: 17.08.2024 21:22
İzmir Urla'da Yangın Alarmı: Ekipler Seferber Oldu

Yangın Urla'da Paniğe Neden Oldu

İzmir'in Urla ilçesinde, Balıklıova Mahallesi yakınlarında makilik bir alanda yangın meydana geldi. Yangının nedeni henüz belirlenememiş olsa da, hızlı bir şekilde olay yerine müdahale edildi.

Ekipler Hızla Olay Yerine Sevk Edildi

Yangın çıktığı sırada, site sakinleri durumu hemen yetkililere bildirdi. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazözler ile İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na ait ekipler, hızlı bir şekilde bölgeye yönlendirildi.

Site Tahliye Ediliyor

Alevlerin siteye yaklaşması sebebiyle jandarma ve AFAD ekipleri, güvenlik önlemleri kapsamında tahliye işlemlerini başlattı. Yangına müdahale çalışmaları, ekiplerin yoğun çabasıyla sürdürülüyor.

Olayla ilgili gelişmeler takip edilmekte ve bölgedeki durumun kontrol altına alınması için gerekli adımlar atılmaktadır.

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