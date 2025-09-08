İzmir Valisi Elban: Balçova Polis Merkezine Silahlı Saldırı — 2 Şehit, 2 Yaralı

İzmir Valisi Süleyman Elban, Balçova polis merkezine 16 yaşındaki lise öğrencisinin pompalı tüfekle saldırdığını, 2 polisin şehit olduğunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 08.09.2025 11:32
Güncelleme Tarihi: 08.09.2025 11:35
İzmir Valisi Süleyman Elban, Balçova ilçesindeki Salih İşgören Balçova Polis Merkezine düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin açıklama yaptı ve olay yerinde incelemelerde bulundu.

Olayda yaşamını yitirenler ve yaralılar

Vali Elban, "Bir polis memuru arkadaşımız, bir polis başmüfettişi arkadaşımız çıkan çatışmada şehit oldular. 2 polis memurumuz hastanede tedavi altına alındı." dedi. Elban, saldırının meydana geldiği yoğun sokakta bir vatandaşın da elinden hafif şekilde yaralandığını söyledi.

Saldırgan ve soruşturma

Elban, saldırıyı gerçekleştiren zanlının 16 yaşındaki lise 3 öğrencisi olduğunu, zanlının pompalı tüfek kullandığını ifade etti. Nöbet kulübesindeki polis memurunun açılan ilk ateşte şehit olduğunu, polis merkezinin lojmanında yaşayan bir polis başmüfettişinin de çıkan çatışmada şehit olduğunu belirtti.

Vali, saldırganın yaralı olarak ele geçirildiğini ve tedavisinin Alsancak Devlet Hastanesi'nde devam ettiğini söyledi. Ayrıca saldırganın olayda, babasının 10 yıl önce aldığı tüfeği kullandığını aktardı.

Elban, "Olayı çok yönlü olarak araştırıyoruz." diyerek zanlının şu ana kadar herhangi bir suç kaydı, UYAP kaydı veya önceki gözaltı geçmişinin bulunmadığını belirtti.

Basın toplantısında yanıtlanan sorular

Gazetecilerin "Saldırgan karakola gelip şikayetçi olmuş, aile içi şiddet konusu nedeniyle böyle bir bilgi var mı?" sorusuna Elban, "Yok. Herhangi bir karakola şikayet, herhangi bir UYAP kaydı, herhangi bir suç kaydı, daha önce bir gözaltına alınma veya daha önce bir ifade yok." yanıtını verdi.

İzmir Valisi Süleyman Elban, saldırının düzenlendiği Balçova Salih İşgören Polis Merkezi Amirliği önünde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

