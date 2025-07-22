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İzmir ve Aydın'da Sıcak Hava Günlük Yaşamı Zorluyor

İzmir ve Aydın'da mevsim normallerinin üzerinde sıcak hava, günlük yaşamı olumsuz etkileyerek insan yoğunluğunu azalttı.

Yayın Tarihi: 22.07.2025 16:23
Güncelleme Tarihi: 22.07.2025 16:40
İzmir ve Aydın'da Sıcak Hava Günlük Yaşamı Zorluyor

İzmir ve Aydın illerinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcak hava, günlük yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Özellikle öğle saatlerinde Konak Atatürk Meydanı, Kemeraltı Çarşısı ve Kordonboyu gibi popüler alanlarda insan yoğunluğu belirgin bir şekilde azalmış durumda.

Termometrelerin 40 dereceye yaklaştığı kentte, vatandaşlar daha çok park ve yeşil alanlarda gölgelik yerlerde vakit geçirmeyi tercih ediyor. Ayrıca, sıcak havadan korunmak isteyen bazı kişilerin şapka taktığı ve yelpaze kullandığı gözlemleniyor.

Metin Gürbey, tatil için Antalyadan İzmir'e geldiğini belirterek, "Havalar çok sıcak. Antalya'dan buraya geldik ama burada da aynı sıcaklarla karşılaşıyoruz. O yüzden havluyu omuzumdan eksik etmiyorum, sık sık terimi siliyorum. Çok bunaldık," dedi.

Onur Tanır ise dışarıda iken sıcaklığa karşı önlemlerini aldıklarını ifade ederek, "Tüm gün güneş kremi kullanıyoruz. Gözlüğümüzü takmayı unutmuyoruz. Eşim de yelpazesini yanından hiç ayırmıyor. Sıcaklardan bunalmış durumdayız," şeklinde konuştu.

Konak Atatürk Meydanı'ndaki bir kuş yemi satıcısı Mehmet Ulus, sıcaklar nedeniyle satışlarının düştüğünü açıkladı. Uzmanlar, sıcak hava dalgasının etkili olduğu saatlerde kapalı ve serin alanlarda kalınması, dışarı çıkılması gereken durumlarda ise gerekli önlemlerin alınması konusunda vatandaşları uyarıyor.

Aydın’daki Durum

Daha güneydeki Aydın ilinde ise termometreler 42 dereceyi gösteriyor. Kentin her zaman yoğun olan Adnan Menderes Bulvarı ve Atatürk Kent Meydanı ise sakin bir görünüm sergiliyor. Dışarı çıkmak zorunda kalan vatandaşlar ise gölgelik alanlarda durmayı tercih ediyor.

Döner ustası Necmettin Şimşek, bu sıcak havanın meslekleri üzerindeki etkisini dile getirerek, "Sıcak çok yoğun, ama yapacak bir şey yok. Bizim sektörün her yazı böyle geçiyor. Ekmek davası için katlanıyoruz," dedi.

Ayşe Coşkun pazar alışverişine çıktığını ve tansiyon hastası olduğu için şemsiye kullandığını belirtirken, Nihal Tekin de elindeki poşeti başına tutarak yürüdüğünü söyledi. "Aşırı bunaltan bir hava var. Sıcak demek az olur, aşırı sıcak bir hava… Torbamı başıma koyarak korunmaya çalıştım," diye konuştu.

Öte yandan, sıcaklardan bunalan vatandaşların, serinlemek için Didim ilçesindeki Altınkum Sahili'nde yoğunluk oluşturduğu gözlemlendi.

Termometrelerin 42 derece gösterdiği Aydın'da bunaltıcı bir hava hakim oldu.

Termometrelerin 42 derece gösterdiği Aydın'da bunaltıcı bir hava hakim oldu.

Termometrelerin 42 derece gösterdiği Aydın'da bunaltıcı bir hava hakim oldu.

Termometrelerin 42 derece gösterdiği Aydın'da bunaltıcı bir hava hakim oldu.

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