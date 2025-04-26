İzmir ve İstanbullulara Yüzde 5 Peşinatla Ev Sahibi Olma Fırsatı

Ev sahibi olmak isteyenler için büyük bir fırsat doğdu. Türkiye'nin önde gelen gayrimenkul geliştirme şirketlerinden Sinpaş, %5 peşinat ve 72 ay vade imkanı sunan yeni bir kampanya başlattı. İlgilenen yatırımcılar ve ev almak isteyenler için birçok avantaj barındıran projeye yoğun ilgi bekleniyor.

Kampanyanın Detayları ve Avantajları

Ülke genelinde konut sektöründe ses getirmesi planlanan bu kampanya, başta düşük peşinat oranı ve uygun vade koşullarıyla öne çıkıyor. Sinpaş’ın sunduğu ödeme planı, konut alımını kolaylaştırmak adına en elverişli şekilde hazırlandı.

Yüzde 5 peşinat ile ev sahibi olma fırsatı veren bu kampanya, birçok kişinin hayalini kuşatan ancak ulaşmakta zorlandığı eksikliklerin üstesinden geliyor. Ayrıca, belirlenen %1,29 vade oranı sayesinde ödemelerin toplam maliyetinin önemli oranda azaltılması hedefleniyor.

Ödeme planı yalnızca aylık taksitlerden oluşmakla kalmıyor; kampanya kapsamında 3., 12. ve 24. aylarda ara ödeme seçenekleriyle finansal yönetim açısından daha fazla esneklik sağlanıyor.

Kampanya Hangi İllerde Geçerli?

Sinpaş’ın 'Yok Artık!' dedirten bu kapsamlı kampanyası, şirketin Türkiye genelindeki birçok seçkin projesinde geçerli. Kampanyanın dahil olduğu projeler şunlardır:

Boulevard Çankaya

Boulevard Finans Şehir

Boulevard Sefaköy

Ege Vadisi

Koru Aura

Metrolife Premium

Saklı Koru Konakları

Sinpaş Apartments Ümraniye

Tabiat Villaları (Bu projede %5 peşinat şartı hariç, diğer kampanya koşulları geçerlidir.)

Ev sahibi olma hayallerinizi gerçekleştirmek için Sinpaş’ın bu yeni kampanyasını kaçırmayın!