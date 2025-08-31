DOLAR
41,1 0%
EURO
47,98 0%
ALTIN
4.562,42 0%
BITCOIN
4.481.300,61 -0,38%

İzmirli Balıkçılar 2025-2026 Av Sezonunu 'Vira Bismillah' Diyerek Açıyor

İzmirli balıkçılar, yaklaşık 5 aylık aranın ardından 2025-2026 av sezonunu 31 Ağustos'u 1 Eylül'e bağlayan gece 'vira bismillah' diyerek açıyor; yetkililer sürdürülebilirlik vurgusu yaptı.

Yayın Tarihi: 31.08.2025 20:12
Güncelleme Tarihi: 31.08.2025 20:16
İzmirli Balıkçılar 2025-2026 Av Sezonunu 'Vira Bismillah' Diyerek Açıyor

İzmirli Balıkçılar 2025-2026 Av Sezonunu 'Vira Bismillah' Diyerek Açıyor

İzmirli balıkçılar, yaklaşık 5 ay süren aranın ardından gece yarısından itibaren denize açılarak 2025-2026 av sezonuna merhaba diyecek.

Açılış Töreni Eski Foça Balıkçı Barınağı'nda Yapıldı

Eski Foça Balıkçı Barınağı'nda düzenlenen 2025-2026 Av Sezonu açılış programı saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Törende konuşan yetkililer, sezonun hem balıkçılar hem de deniz ekosistemi için hayırlı olmasını diledi.

Yetkililerden Sürdürülebilirlik ve Kurallara Uyum Vurgusu

İzmir Vali Yardımcısı Gökay Özkan, yeni sezonun tüm balıkçılara hayırlı olmasını dileyerek denizlerin korunmasının önemine dikkat çekti. Özkan, "Denizlerimizi ve sularımızı kirlilikten, balıkçılarımızı da kaçak avcılıktan koruduğumuz zaman biz bu noktada çok yol alırız. Kıyı şeridimize ve bu imkanlarımıza rağmen avladığımız balıktan beklenen verimi alamıyoruz. Av kotalarına, sınırlamalara ve yasaklara uymak hem tüketici hem üretici hem de balıkçıları korumanın tek yoludur." ifadelerini kullandı.

Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdür Yardımcısı Erdinç Güneş ise Ege'nin balıkçılık açısından büyük bir potansiyele sahip olduğunu, sektörün istihdama ve ihracata katkı sağladığını belirtti. Güneş, 2024 verilerine göre Türkiye'de 933 bin ton su ürünleri üretimi gerçekleştiğini, bunun 356 bin tonunun avcılıkla elde edildiğini aktardı. Ayrıca ihracatın 2 milyar doları aştığını ve sektörün doğrudan ve dolaylı en az 250 bin vatandaşa istihdam sağladığını söyledi.

Güneş, İzmir'in su ürünleri üretiminde ülke çapında ön sıralarda yer aldığını, Ege sularında sardalya, karides, kupez, kolyoz, tekir, barbun ve çupra gibi türlerin yoğun avcılığının yapıldığını vurguladı. Yetiştiricilikte de önemli bir merkez olan İzmir'in sektöre güçlü katkısı olduğuna dikkat çekti ve su ürünlerinde planlı üretim modeli ile deniz kaynaklarının sürdürülebilirliğinin güvence altına alındığını belirtti.

İl ve Yasal Düzenlemeler

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, kentin 629 kilometrelik kıyı şeridi ve 1770 balıkçı gemisi ile Türkiye'nin önemli balıkçılık merkezlerinden biri olduğunu söyledi. Şahin, sezonun sürdürülebilir avcılık anlayışıyla yürütülmesi gerektiğini vurgulayarak, "1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu çerçevesinde gırgır ve trol avcılığı yapan gemiler 31 Ağustos'u 1 Eylül'e bağlayan gece 'vira bismillah' diyerek denize açılacaklar. Sezonun tüm balıkçılarımıza kazasız, belasız ve bereketli geçmesini diliyorum." dedi.

Tören Ritüelleri ve Denize Uğurlama

Törenin ardından İlçe Müftüsü Mustafa Atilla dua etti. Protokol üyeleri açıldıkları tekneyle denize çelenk ve levrek yavrusu bırakarak yeni sezon için denize uğurlama ritüelini gerçekleştirdi.

Sezonun başlangıcı, hem bölge ekonomisi hem de denizlerin korunması açısından önemi olan sürdürülebilir avcılık söylemleriyle birlikte takip ediliyor.

İzmirli balıkçılar yaklaşık 5 ay süren aranın ardından gece yarısından itibaren "vira bismillah"...

İzmirli balıkçılar yaklaşık 5 ay süren aranın ardından gece yarısından itibaren "vira bismillah" diyerek denize açılacak. Eski Foça Balıkçı Barınağı'nda 2025-2026 Av Sezonu açılış programı düzenlendi.

İzmirli balıkçılar yaklaşık 5 ay süren aranın ardından gece yarısından itibaren "vira bismillah"...

İLGİLİ HABERLER

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tirebolu'da Lokantada Silahlı Kavga: 2 Kişi Yaralandı
2
Serik'te Köprüçay Irmağı'nda 25 Yaşındaki Genç Boğuldu
3
Kudüs Valiliği: İsrail, Mescid-i Aksa Altında Kazılarla İslami Eserleri Tahrip Ediyor
4
Yavuz Ağıralioğlu Rize'de: Ardeşen Kongresi ve İlçe Açılışları
5
DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan Şanlıurfa'da "Dünya Barış Günü" Mitinginde
6
Alanya'da Bıçaklı Kavga: Konaklı'da 1 Kişi Hayatını Kaybetti

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta