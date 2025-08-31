İzmirli Balıkçılar 2025-2026 Av Sezonunu 'Vira Bismillah' Diyerek Açıyor

İzmirli balıkçılar, yaklaşık 5 ay süren aranın ardından gece yarısından itibaren denize açılarak 2025-2026 av sezonuna merhaba diyecek.

Açılış Töreni Eski Foça Balıkçı Barınağı'nda Yapıldı

Eski Foça Balıkçı Barınağı'nda düzenlenen 2025-2026 Av Sezonu açılış programı saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Törende konuşan yetkililer, sezonun hem balıkçılar hem de deniz ekosistemi için hayırlı olmasını diledi.

Yetkililerden Sürdürülebilirlik ve Kurallara Uyum Vurgusu

İzmir Vali Yardımcısı Gökay Özkan, yeni sezonun tüm balıkçılara hayırlı olmasını dileyerek denizlerin korunmasının önemine dikkat çekti. Özkan, "Denizlerimizi ve sularımızı kirlilikten, balıkçılarımızı da kaçak avcılıktan koruduğumuz zaman biz bu noktada çok yol alırız. Kıyı şeridimize ve bu imkanlarımıza rağmen avladığımız balıktan beklenen verimi alamıyoruz. Av kotalarına, sınırlamalara ve yasaklara uymak hem tüketici hem üretici hem de balıkçıları korumanın tek yoludur." ifadelerini kullandı.

Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdür Yardımcısı Erdinç Güneş ise Ege'nin balıkçılık açısından büyük bir potansiyele sahip olduğunu, sektörün istihdama ve ihracata katkı sağladığını belirtti. Güneş, 2024 verilerine göre Türkiye'de 933 bin ton su ürünleri üretimi gerçekleştiğini, bunun 356 bin tonunun avcılıkla elde edildiğini aktardı. Ayrıca ihracatın 2 milyar doları aştığını ve sektörün doğrudan ve dolaylı en az 250 bin vatandaşa istihdam sağladığını söyledi.

Güneş, İzmir'in su ürünleri üretiminde ülke çapında ön sıralarda yer aldığını, Ege sularında sardalya, karides, kupez, kolyoz, tekir, barbun ve çupra gibi türlerin yoğun avcılığının yapıldığını vurguladı. Yetiştiricilikte de önemli bir merkez olan İzmir'in sektöre güçlü katkısı olduğuna dikkat çekti ve su ürünlerinde planlı üretim modeli ile deniz kaynaklarının sürdürülebilirliğinin güvence altına alındığını belirtti.

İl ve Yasal Düzenlemeler

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, kentin 629 kilometrelik kıyı şeridi ve 1770 balıkçı gemisi ile Türkiye'nin önemli balıkçılık merkezlerinden biri olduğunu söyledi. Şahin, sezonun sürdürülebilir avcılık anlayışıyla yürütülmesi gerektiğini vurgulayarak, "1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu çerçevesinde gırgır ve trol avcılığı yapan gemiler 31 Ağustos'u 1 Eylül'e bağlayan gece 'vira bismillah' diyerek denize açılacaklar. Sezonun tüm balıkçılarımıza kazasız, belasız ve bereketli geçmesini diliyorum." dedi.

Tören Ritüelleri ve Denize Uğurlama

Törenin ardından İlçe Müftüsü Mustafa Atilla dua etti. Protokol üyeleri açıldıkları tekneyle denize çelenk ve levrek yavrusu bırakarak yeni sezon için denize uğurlama ritüelini gerçekleştirdi.

Sezonun başlangıcı, hem bölge ekonomisi hem de denizlerin korunması açısından önemi olan sürdürülebilir avcılık söylemleriyle birlikte takip ediliyor.

