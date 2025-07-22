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İzmit Körfezi'nde 170 Hektar Dip Çamuru Temizlendi

İzmit Körfezi'nde biyoçeşitliliği koruma hedefiyle 170 hektarlık dip çamuru temizlendi. Proje çalışmaları devam ediyor.

Yayın Tarihi: 22.07.2025 11:20
Güncelleme Tarihi: 22.07.2025 11:20
İzmit Körfezi'nde 170 Hektar Dip Çamuru Temizlendi

İzmit Körfezi'nde Biyoçeşitlilik İçin Temizlik Seferberliği

İzmit Körfezi'nde biyoçeşitliliğin korunması amacıyla başlatılan projede 170 hektarlık alandan dip çamuru bertaraf edildi. Büyükşehir Belediyesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile birlikte yürütüldüğü bu projede önemli adımlar atılmakta.

Projenin İki Aşaması ve İlerlemeleri

Projenin ikinci etap çalışmaları halen devam ederken, İzmit Körfezi Doğu Baseni Dip Çamurunun Temizlenmesi, Susuzlaştırılması ve Bertaraf Hizmeti Projesinin 1. etap çalışmalarında 125 hektarlık alan temizlendi. Devam eden 2. etapta ise toplamda 45 hektar alan temizliği tamamlanarak, projenin başlangıcından bu yana toplam 170 hektar alan dip çamurundan arındırılmıştır.

Ziyaretler ve Bilgi Paylaşımı

Proje alanı, 3 bin 500 kişi tarafından ziyaret edilerek incelendi. Katılımcılara, dip çamurunun çevresel etkileri ve gerçekleştirilen arıtma çalışmalarıyla projenin bölgede sağlayacağı olumlu sonuçlar hakkında kapsamlı bilgiler verildi.

Erken Uyarı Sistemleri ve Araştırmalar

Büyükşehir Belediyesi, TÜBİTAK-MAM ile işbirliği içinde su kalitesini izlemek için dört sensör kullanarak olası kirlilikler için erken uyarı sistemi geliştirmiştir. Ayrıca, İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi'ne bağlı "Yunus S" araştırma gemisi, biyoçeşitlilik üzerindeki etkileri detaylı bir şekilde incelemektedir.

Uzun Vadeli Stratejiler ile Destekleniyor

Bu proje, Bakanlık tarafından oluşturulan 22 maddelik eylem planı çerçevesinde, sağlıklı bir deniz ekosistemi oluşturmak için kısa, orta ve uzun vadeli stratejilerle desteklenmektedir. Büyükşehir Belediyesi, bu projeyle çevre koruma kararlılığını vurgularken, İzmit Körfezi'ni yeniden yaşamla buluşturmayı hedefliyor.

İzmit Körfezi'nde biyoçeşitliliğin korunması amacıyla başlatılan çalışma kapsamında şu ana kadar...

İzmit Körfezi'nde biyoçeşitliliğin korunması amacıyla başlatılan çalışma kapsamında şu ana kadar 170 hektarlık alandaki dip çamuru bertaraf edildi.

İzmit Körfezi'nde biyoçeşitliliğin korunması amacıyla başlatılan çalışma kapsamında şu ana kadar...

İzmit Körfezi'nde biyoçeşitliliğin korunması amacıyla başlatılan çalışma kapsamında şu ana kadar 170 hektarlık alandaki dip çamuru bertaraf edildi.

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