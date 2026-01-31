İzmit Körfezi'nde bariyerlerle 16 bin 735 kilogram atığın denize ulaşması engellendi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Körfezi’ni korumaya yönelik yürüttüğü çalışmalarla derelerden gelen atıkların denize ulaşmasını başarıyla engelledi. 2025 yılı içinde yapılan müdahalelerde toplam 16 bin 735 kilogram atık toplandı; bunun 12 bin 147 kilogramı geri dönüştürülebilir nitelikte.

Çalışmanın yürütülmesi ve hedefleri

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda sürdürülen projede, çöp önleyici bariyer sistemleri derelerde biriken atıkları engellemek için etkin şekilde kullanıldı. Belediyenin amacı, Körfez’in temizliğini sağlamak ve ekolojik dengesini korumaktır.

Saha operasyonları ve sonuçlar

Deniz ve Kıyı Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri, sabit bariyer noktalarında tortu ve katı atık temizliği gerçekleştirdi. Amfibi araçlarla yapılan operasyonlarda Kilez Deresinden 8 metreküp, Kumla Deresinden ise 15 metreküp atığın deniz ekosistemine ulaşması önlendi. Toplanan atıklar İzmit Atık ve Artıkları Arıtma Yakma ve Değerlendirme A.Ş (İZAYDAŞ) depolama sahasına nakledildi.

Donanım ve süreklilik

Deniz ve Kıyı Hizmetleri Şube Müdürlüğü, 4 deniz süpürgesi, 3 amfibi araç ve deniz bariyerleriyle derelerden denize taşınan atıkları etkin biçimde kontrol altında tutuyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, uzman ekipleriyle kesintisiz temizlik hizmeti vererek Körfez’in doğal yapısını korumaya ve çevre kalitesini yükseltmeye devam ediyor.

