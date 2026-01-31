İzmit Körfezi'nde bariyerlerle 16 bin 735 kilogram atığın denize ulaşması engellendi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bariyer ve amfibi araçlarla 2025'te derelerden gelen toplam 16 bin 735 kg atığı denize ulaşmadan topladı; 12 bin 147 kg geri dönüştürülebilir.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 10:07
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 10:07
İzmit Körfezi'nde bariyerlerle 16 bin 735 kilogram atığın denize ulaşması engellendi

İzmit Körfezi'nde bariyerlerle 16 bin 735 kilogram atığın denize ulaşması engellendi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Körfezi’ni korumaya yönelik yürüttüğü çalışmalarla derelerden gelen atıkların denize ulaşmasını başarıyla engelledi. 2025 yılı içinde yapılan müdahalelerde toplam 16 bin 735 kilogram atık toplandı; bunun 12 bin 147 kilogramı geri dönüştürülebilir nitelikte.

Çalışmanın yürütülmesi ve hedefleri

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda sürdürülen projede, çöp önleyici bariyer sistemleri derelerde biriken atıkları engellemek için etkin şekilde kullanıldı. Belediyenin amacı, Körfez’in temizliğini sağlamak ve ekolojik dengesini korumaktır.

Saha operasyonları ve sonuçlar

Deniz ve Kıyı Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri, sabit bariyer noktalarında tortu ve katı atık temizliği gerçekleştirdi. Amfibi araçlarla yapılan operasyonlarda Kilez Deresinden 8 metreküp, Kumla Deresinden ise 15 metreküp atığın deniz ekosistemine ulaşması önlendi. Toplanan atıklar İzmit Atık ve Artıkları Arıtma Yakma ve Değerlendirme A.Ş (İZAYDAŞ) depolama sahasına nakledildi.

Donanım ve süreklilik

Deniz ve Kıyı Hizmetleri Şube Müdürlüğü, 4 deniz süpürgesi, 3 amfibi araç ve deniz bariyerleriyle derelerden denize taşınan atıkları etkin biçimde kontrol altında tutuyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, uzman ekipleriyle kesintisiz temizlik hizmeti vererek Körfez’in doğal yapısını korumaya ve çevre kalitesini yükseltmeye devam ediyor.

İZMİT KÖRFEZİ’Nİ KORUMAYA YÖNELİK BARİYER SİSTEMLERİYLE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALARDA, DERELERDEN GELEN...

İZMİT KÖRFEZİ’Nİ KORUMAYA YÖNELİK BARİYER SİSTEMLERİYLE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALARDA, DERELERDEN GELEN ATIKLARIN DENİZE ULAŞMASI ÖNLENİRKEN 2025 YILI İÇİNDE 16 BİN 735 KİLOGRAM ATIK TOPLANDI, BUNUN 12 BİN 147 KİLOGRAMI GERİ DÖNÜŞTÜRÜLEBİLİR ATIKLARDAN OLUŞTU.

İZMİT KÖRFEZİ’Nİ KORUMAYA YÖNELİK BARİYER SİSTEMLERİYLE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALARDA, DERELERDEN GELEN...

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İzmit Körfezi'nde bariyerlerle 16 bin 735 kilogram atığın denize ulaşması engellendi
2
Niğde İl Kültür ve Turizm Müdürü Elif Belkıs Baştürk Görevden Alındı
3
Uludağ'da teleferik kuyrukları metrelerce uzadı
4
Hatay Depremi: Montunu Saklayan Beliz, Emekli Albay Raşit Çelik ile Gözyaşlarıyla Görüştü
5
Demirözü'de Çiftçilere Yüzde 100 Hibeli Üretim Desteği
6
Zeytin Yaprakları Kaba Yeme Dönüşüyor: Karya Farma HBX Ar-Ge’nin ADÜ Teknokent Projesi
7
İstanbul'da Fenomenlere Uyuşturucu Operasyonu: Çok Sayıda Gözaltı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları