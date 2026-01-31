Sandıklı Öğrencilerden Galiçya Cephesi'ndeki 508 Şehide Vefa

Afyonkarahisar Sandıklı Yavuz Selim Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Çekya'daki Galiçya Cephesinde şehit düşen 508 vatan evladının yattığı şehitliği ziyaret ederek Türk bayrağını göndere çekti ve İstiklal Marşı okudu.

Erasmus+ kapsamında Prag ziyareti

Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan Erasmus+ Akreditasyonu Mesleki Eğitim Projesi çerçevesinde, Sandıklı Yavuz Selim Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri Çekya Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'a gitti. Heyet, Prag'a yaklaşık bir saat mesafedeki Pardubice kentinde bulunan Pardubice Türk Şehitliği'ni ziyaret etti.

Şehitlikte anma programı

Okul Müdürü Ahmet Ali Darakcı ile okulun Hemşire ve Ebe bölümü 12'inci sınıfında öğrenim gören üç öğrenci şehitlikte Türk bayrağını göndere çekti, dua etti ve İstiklal Marşı'nı seslendirdi.

Tarihi arka plan

Darakcı, ziyaret ettikleri şehitliğin Birinci Dünya Savaşı sırasında Osmanlı'nın Galiçya Cephesi'nde savaşan 15.nci kolordusundaki askerlerden, salgın hastalık ve tedavi amacıyla getirildikleri Pardubice Hastanesi'nde vefat edenlerin mezarlarını içerdiğini belirtti. Ayrıca, Pardubice Türk Şehitliği'ne Liberec ve Josefov kentlerinden de şehitlerin bulunduğunu aktardı. Darakcı, şehitliği barındıran alanda yatan 508 vatan evladının mezarlarının 2001 yılında Türkiye tarafından restore edildiğini de dile getirdi.

