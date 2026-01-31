Tanpınar’ın İzinde Bursa: Osmangazi 700. Yılı Uluslararası Öğrencilerle Anlattı

Osmangazi Belediyesi, Bursa'nın fethinin 700'üncü yılı etkinliğinde Ahmet Hamdi Tanpınar'ın izlerini uluslararası TÖMER öğrencileriyle buluşturdu.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 12:27
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 12:27
Tanpınar’ın İzinde Bursa: Osmangazi 700. Yılı Uluslararası Öğrencilerle Anlattı

Tanpınar’ın İzinde Bursa: Osmangazi 700. Yılı Uluslararası Öğrencilerle Anlattı

Osmangazi Belediyesi, kentin özgün kimliğini vurgulayan Bursa’nın fethinin 700’üncü yılı etkinlikleri kapsamında, Türk edebiyatının usta ismi Ahmet Hamdi Tanpınar’ın şiirlerinde betimlediği tarihî mekânları uluslararası TÖMER öğrencileriyle buluşturdu.

Tarihi duraklar yerinde tanıtıldı

Etkinlik, Osmangazi Belediyesi ile Osmangazi Kent Konseyi iş birliğinde gerçekleştirildi. Gezi Osmanlı’nın kuruluş ruhunu yansıtan Osmangazi Türbesinden başladı; Muradiye Külliyesi, Hüdavendigar Camii ve Yeşil Camii gibi Tanpınar’ın şiirlerinde öne çıkan mekânlar katılımcılara yerinde gösterildi. Her durakta yapıların tarihî önemi ve Tanpınar’ın edebî dünyasındaki yeri hakkında kapsamlı bilgiler aktarıldı.

Kültürlerarası etkileşim ve katılımcıların izlenimleri

Çad’dan Ukrayna’ya, Özbekistan’dan Angola’ya, Fas’tan Kazakistan’a kadar farklı ülkelerden gelen TÖMER öğrencileri etkinliğe katıldı. Öğrenciler Bursa’yı "sadece bir şehir değil; tarihi, şiiri ve medeniyet birikimiyle yaşayan bir kültür mirası" olarak tanıma fırsatı buldu. Çadlı öğrenci Adam Hassan, "Türkiye çok güzel bir ülke, en sevdiğim şehir Bursa" diyerek teşekkür etti. Kazakistan’dan Aldiyar Yeldar ve Tomiris Kurmanova tarihi noktaları gezmeyi çok sevdiklerini vurguladı; Angola’dan Marcelina dos Santos ise geziden memnuniyet duyduğunu belirtti.

Yetkililerden nokta vurgular

Osmangazi Belediyesi Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir etkinliğin amacını şu sözlerle özetledi: "Ahmet Hamdi Tanpınar’ın da dediği gibi Bursa’da zaman farklı akıyor. Bunu Bursa’da yaşayan bilir. Her çıktığınızda kentte farklı bir şey keşfedersiniz. Hem Ahmet Hamdi Tanpınar’ın gözüyle Bursa’ya bakıyoruz, hem de Bursa’nın fethinin 700. yılı kapsamında kenti öğrencilerimizle yeniden keşfediyoruz. Katılan tüm öğrencilere ve Osmangazi Kent Konseyi’ne teşekkür ediyoruz."

Osmangazi Kent Konseyi Başkanı Sevim Sakallı de, "700 yıllık bu çınarın altında, dallarının uzandığı her noktadan gelen öğrenci kardeşlerimizle bu etkinliğimizi yapıyoruz." dedi. Etkinlik sırasında Osmangazi Türbesindeki nöbet değişimi ilgiyle takip edildi ve sunucu Özlem Gürses tarafından Ahmet Hamdi Tanpınar’ın "Bursa’da Zaman" adlı şiiri okundu.

Kapanış ve teşekkür

Program, Osmangazi Belediyesi’nin kültürel mirası uluslararası ölçekte tanıtma vizyonunu yansıtırken katılımcılardan büyük beğeni topladı. Etkinliğe verdiği destek ve kentin tarihî değerlerini edebiyatla buluşturan çalışmaları nedeniyle Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın ile Osmangazi Belediyesine teşekkür edildi.

KÜLTÜREL MİRASI KORUYAN VE EDEBİYATLA TARİHİ BULUŞTURAN OSMANGAZİ BELEDİYESİ, KENTİN ÖZGÜN...

KÜLTÜREL MİRASI KORUYAN VE EDEBİYATLA TARİHİ BULUŞTURAN OSMANGAZİ BELEDİYESİ, KENTİN ÖZGÜN KİMLİĞİNİ YANSITTIĞI BURSA’NIN FETHİNİN 700’ÜNCÜ YILI ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDAKİ ÖZEL PROGRAMINDA, TÜRK EDEBİYATININ USTA İSMİ AHMET HAMDİ TANPINAR’IN ŞİİRLERİNDE BETİMLEDİĞİ TARİHİ DURAKLARI, ULUSLARARASI ÖĞRENCİLERLE BULUŞTURDU.

KÜLTÜREL MİRASI KORUYAN VE EDEBİYATLA TARİHİ BULUŞTURAN OSMANGAZİ BELEDİYESİ, KENTİN ÖZGÜN...

Yazar
EDİTÖR

Leyla Güneş

4 yıllık deneyimli. Avrupa Birliği, ABD siyaseti ve iklim krizi konularına odaklıdır. Yabancı ajansları yakından takip eder.

İLGİLİ HABERLER

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hakan Fidan: Eylem Kadar Bilgi ve Tecrübe Aktarımı Önemli — TÜGVA İhtisas Akademi 2026
2
Mersin Çocuk Konseyi: Çocuk Politikaları Ortak Akılla Şekilleniyor
3
Terörsüz Türkiye: Devlet Bahçeli Çağrısını Analiz Eden İlk Akademik Kitap İlgi Çekti
4
Afyonkarahisar'da Bolvadin ve Dazkırı'da Gıda Denetimi: 20’ye Yakın İşletme Kontrol Edildi
5
Efeler’de Geleneksel Sabah Namazı Buluşması Veysel Karani Camii’nde
6
Bolvadin'de 'Vakti Kuşanmak Projesi' Çarşı Camii'nde Yatsı Namazıyla Buluştu
7
Nevşehir'de TOKİ 2 bin 368 Konut İçin Kura Çekildi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları