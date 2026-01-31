Tanpınar’ın İzinde Bursa: Osmangazi 700. Yılı Uluslararası Öğrencilerle Anlattı

Osmangazi Belediyesi, kentin özgün kimliğini vurgulayan Bursa’nın fethinin 700’üncü yılı etkinlikleri kapsamında, Türk edebiyatının usta ismi Ahmet Hamdi Tanpınar’ın şiirlerinde betimlediği tarihî mekânları uluslararası TÖMER öğrencileriyle buluşturdu.

Tarihi duraklar yerinde tanıtıldı

Etkinlik, Osmangazi Belediyesi ile Osmangazi Kent Konseyi iş birliğinde gerçekleştirildi. Gezi Osmanlı’nın kuruluş ruhunu yansıtan Osmangazi Türbesinden başladı; Muradiye Külliyesi, Hüdavendigar Camii ve Yeşil Camii gibi Tanpınar’ın şiirlerinde öne çıkan mekânlar katılımcılara yerinde gösterildi. Her durakta yapıların tarihî önemi ve Tanpınar’ın edebî dünyasındaki yeri hakkında kapsamlı bilgiler aktarıldı.

Kültürlerarası etkileşim ve katılımcıların izlenimleri

Çad’dan Ukrayna’ya, Özbekistan’dan Angola’ya, Fas’tan Kazakistan’a kadar farklı ülkelerden gelen TÖMER öğrencileri etkinliğe katıldı. Öğrenciler Bursa’yı "sadece bir şehir değil; tarihi, şiiri ve medeniyet birikimiyle yaşayan bir kültür mirası" olarak tanıma fırsatı buldu. Çadlı öğrenci Adam Hassan, "Türkiye çok güzel bir ülke, en sevdiğim şehir Bursa" diyerek teşekkür etti. Kazakistan’dan Aldiyar Yeldar ve Tomiris Kurmanova tarihi noktaları gezmeyi çok sevdiklerini vurguladı; Angola’dan Marcelina dos Santos ise geziden memnuniyet duyduğunu belirtti.

Yetkililerden nokta vurgular

Osmangazi Belediyesi Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir etkinliğin amacını şu sözlerle özetledi: "Ahmet Hamdi Tanpınar’ın da dediği gibi Bursa’da zaman farklı akıyor. Bunu Bursa’da yaşayan bilir. Her çıktığınızda kentte farklı bir şey keşfedersiniz. Hem Ahmet Hamdi Tanpınar’ın gözüyle Bursa’ya bakıyoruz, hem de Bursa’nın fethinin 700. yılı kapsamında kenti öğrencilerimizle yeniden keşfediyoruz. Katılan tüm öğrencilere ve Osmangazi Kent Konseyi’ne teşekkür ediyoruz."

Osmangazi Kent Konseyi Başkanı Sevim Sakallı de, "700 yıllık bu çınarın altında, dallarının uzandığı her noktadan gelen öğrenci kardeşlerimizle bu etkinliğimizi yapıyoruz." dedi. Etkinlik sırasında Osmangazi Türbesindeki nöbet değişimi ilgiyle takip edildi ve sunucu Özlem Gürses tarafından Ahmet Hamdi Tanpınar’ın "Bursa’da Zaman" adlı şiiri okundu.

Kapanış ve teşekkür

Program, Osmangazi Belediyesi’nin kültürel mirası uluslararası ölçekte tanıtma vizyonunu yansıtırken katılımcılardan büyük beğeni topladı. Etkinliğe verdiği destek ve kentin tarihî değerlerini edebiyatla buluşturan çalışmaları nedeniyle Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın ile Osmangazi Belediyesine teşekkür edildi.

