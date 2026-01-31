Van'da Abalı Kayak Merkezi'nde Yarıyıl Tatili Coşkusu

Çocuklar ve aileler piste akın etti

Van’da yarıyıl tatilinin son günlerini fırsat bilen çocuklar ve aileleri, Gevaş ilçesindeki Abalı Kayak Merkezine akın ederek doyasıya eğlendi.

Aileleriyle birlikte merkeze gelen çocuklar, kayak ve kızak keyfi yaparak tatilin tadını çıkardı. Ziyaretçiler, Van Gölü manzarası eşliğinde kaymanın ayrı bir keyif verdiğini belirtti.

Merkezde hem ilk kez kayak yapan çocuklar hem de deneyimli kayakçılar pistlerde vakit geçirdi. Kar kalınlığı ve pistlerin elverişli olması nedeniyle ziyaretçi sayısında artış yaşandı; tesis yarıyıl tatili boyunca yoğun ilgi gördü.

Çocuklardan tatil değerlendirmesi

Konuşan Elif Aksu isimli çocuk, kuzenleriyle birlikte kayak merkezine geldiklerini ve burada çok eğlendiklerini söyledi. Kayak yaparken akranlarının dikkatli olması gerektiğini ifade eden Aksu, bu sırada düştüklerinin de olduğunu belirtti.

Aksu, yarıyıl tatilinde bol kar yağdığını ve tatilin kendileri için çok güzel geçtiğini vurgulayarak doyasıya eğlendiklerini kaydetti. Diğer çocuklar da tatilin çok keyifli geçtiğini belirterek arkadaşlarını merkeze davet etti.

