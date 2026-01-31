Nilüfer'de Yarıyıl Etkinlikleri Sona Erdi: Çocuklar Tatili Dolu Dolu Geçirdi

Nilüfer Belediyesi’nin iki haftalık yarıyıl etkinlikleri tamamlandı; yüzlerce çocuk atölye, kütüphane, müze ve film gösterimleriyle tatili verimli geçirdi.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 12:30
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 12:32
Nilüfer Belediyesi’nin iki hafta boyunca süren yarıyıl etkinlikleri sona erdi. Yüzlerce çocuk, tatilde yapay zekadan tasarıma, bilim deneylerinden dansa kadar birçok etkinlikle tatilin tadını çıkardı.

Etkinlik Alanları

Bursa’nın Nilüfer Belediyesi’nin, çocukların tatillerini verimli ve eğlenceli geçirmesi amacıyla hazırladığı program kapsamında Nilüfer’in kütüphaneleri, müzeleri ve salonları çocuk sesleriyle doldu taştı. Nilüfer Belediyesi Pancar Deposu da tatil boyunca birçok atölyeye ev sahipliği yaptı.

Pancar Deposu Atölyeleri

Kodlama, yapay zeka ve modelleme atölyelerine katılan 47 çocuk geleceği tasarlama fırsatı buldu. "Çocuklar Depoda" sloganıyla düzenlenen oyun, dans ve el becerilerini geliştirmeye yönelik 4 atölyeye 70 kişi katılırken, hayal edip tasarlayabildikleri 5 tasarım ve mimarlık atölyesine 72 çocuk katıldı.

Kütüphaneler ve Yazar Buluşmaları

Kütüphaneler tatilde de boş kalmadı; yazarlarla buluşmalar ve kitap sohbetleri çocuklara okuma fırsatı sundu. Ayrıca kelime türetme ve drama atölyeleriyle bilgi dağarcıkları ve hayal güçleri genişledi. Kütüphanelerde yapılan 7 etkinliğe 233 çocuk katıldı.

Akademiler ve Sosyal Yaşam Merkezi

Kadın ve Çocuk Akademileri’nde oyun, sanat, bilim atölyeleri ve akademik çalışmaları kapsayan 52 etkinlik düzenlendi ve bu etkinliklere 578 çocuk katıldı. Nilüfer Belediyesi’nin Bizim Ev Engelliler Sosyal Yaşam Merkezi ise el sanatları, müzik atölyeleri ve sosyal etkinliklerle yapılan 48 atölyeye 261 Nilüferli çocuk ağırladı.

Müzeler ve Gösterimler

Müzelerde çocuklar hem bilim deneyleri gerçekleştirdi hem de farklı çalgılar tasarlama fırsatı yakaladı. Konak Kültürevi’nde gösterilen filmlere ilgi yoğun oldu; 4 filmin 28 gösterimini 3 bin 957 çocuk izledi.

Nilüfer Belediyesi yarıyıl etkinliklerinin amaçlarından birinin çocukların tatillerini hem eğlenceli hem de öğretici bir biçimde geçirmelerini sağlamak olduğunu belirtti.

