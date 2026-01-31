Kocaeli'de yarıyıl tatilinde kütüphaneler gençlerin adresi oldu

Kocaeli’de yarıyıl tatilinde kütüphaneler, gençlerin hem ders çalıştığı hem de sosyalleştiği merkezler haline geldi. 10 kütüphanede 117 bin 742 kitap, ücretsiz wi-fi ve çeşitli etkinliklerle öğrencilere konforlu ortam sunuluyor.

Konforlu çalışma ve dijital imkanlar

Okulların kapalı olduğu tatil döneminde gençler soluğu kütüphanelerde alıyor. Gençlerin geleceğine yatırım yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kütüphanelerde sunduğu konforlu ve sakin çalışma ortamlarıyla dikkat çekiyor. Sınırsız Wi-Fi, bilgisayar imkanları ile dijital ve basılı kaynak çeşitliliği sayesinde kütüphaneler öğrenciler için vazgeçilmez bir çalışma alanı haline geldi.

Her ilçede bir buluşma noktası

Kentin dört bir yanından öğrenciler, kendi ilçelerindeki kütüphanelere gelerek günlerini burada geçiriyor. Büyükşehir Belediyesi bünyesinde farklı ilçelerde hizmet veren 10 kütüphane, yapılan yatırımlarla sayısı hızla artan Millet Bahçeleri içerisinde, restore edilen tarihi yapılar ve modern tesislerde vatandaşların hizmetine sunuluyor.

Doğayla iç içe kütüphaneler gençlerin favorisi

Özellikle Millet Bahçeleri içerisinde yer alan kütüphaneler, doğayla iç içe konumlarıyla gençlerin favorisi oluyor. Ders aralarında çaylarını alıp kısa molalar veren gençler, arkadaşlarıyla sohbet ederek temiz havanın keyfini çıkarıyor. 7 farklı ilçede hizmet veren kütüphanelerde ziyaretçilere açma, simit, çay ve kahve gibi ücretsiz ikramlar da sunuluyor. Bu yönüyle kütüphaneler yalnızca çalışma alanı değil, aynı zamanda gençlerin sosyalleştiği sıcak bir buluşma noktası haline geliyor.

Yarıyıla özel etkinlikler

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kütüphanelere gelen gençler ve çocuklar için yarıyıl tatiline özel programlar düzenledi. Yoğun ilgi gören etkinliklerde "Speaking Corner" ile çocuklar İngilizce konuşma pratiği yaparken, "Bir Film Bir Kitap Bir Kavram" etkinliğinde seçilen eser üzerinden edebiyat ve sinema ilişkisi ele alındı. "Korkma Ben Varım" etkinliği kapsamında ise YKS ve LGS’ye hazırlanan öğrencilerle bir araya gelindi. Bu etkinliklerle öğrenciler hem eğitici hem de keyifli zaman geçirme fırsatı buldu.

Kütüphaneler ve üye sayıları

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Müzeler ve Kütüphaneler Şube Müdürlüğüne bağlı Kütüphanem Kocaeli yıl boyunca gençlerin, çocukların ve ailelerin uğrak noktası olmaya devam ediyor.

Bin 650 metrekare alana sahip Alev Alatlı Kütüphanesinin 548,682 metrekarelik İzmit Millet Kütüphanesinin 6.639, 1062 metrekare büyüklüğündeki Çayırova Ahmet Haluk Dursun Kütüphanesinin 3 bin 708 üyesi bulunuyor. 2 bin 800 metrekare ile en büyük kütüphanelerden biri olan Darıca Millet Kütüphanesi 15 bin 474 üyeye, 598 metrekarelik Derince Kütüphanesi 2 bin 459 üyeye hizmet veriyor. 100 metrekare alandaki Yaşam Kütüphanesi’nin 2 bin 207, 800 metrekare büyüklüğündeki Seka Kütüphanesi’nin 14 bin 32, 560 metrejarelik Gölcük Kütüphanesi’nin 4 bin 338, 500 metrekare alana sahip Gebze Kütüphanesi’nin 14 bin 695 ve 255 metrekarelik Dilovası Kütüphanesi’nin bin 108 üyesi bulunuyor.

Ayrıca bu 10 kütüphanede toplamda 117 bin 742 kitap yer alıyor.

