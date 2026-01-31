Bursa'da 'Yarıyıl Şenliği'ne Renkli Final

Kapanış Tayyare Kültür Merkezi'nde yapıldı

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından sömestr tatiline özel düzenlenen 'Yarıyıl Şenliği', iki haftalık yoğun programın ardından Tayyare Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen kapanış etkinliğiyle sona erdi.

Program boyunca düzenlenen geziler, atölyeler, tiyatro gösterimleri ve eğlenceli oyunlar, küçük katılımcılara hem öğretici hem de eğlenceli bir tatil sundu. 18-30 Ocak tarihleri arasında düzenlenen şenlik süresince öğrenciler; sinema, masal ve şiir dinletileri, karagöz gölge oyunları, drama ve seminerler ile doğa yürüyüşleri gibi çok farklı etkinliklere katıldı.

Kapanış törenini dolduran yüzlerce çocuk ve aileleri; sihirbazlık gösterileri, kukla ve jonglör performansları, DJ sunumu ve yüz boyama etkinlikleri eşliğinde keyifli anlar yaşadı. Etkinlikler, çocuklara unutulmaz anılar bırakarak yoğun ilgi gördü.

Aileler, çocuklarının verimli ve dolu dolu bir yarıyıl tatili geçirdiğini belirterek Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Başkan Mustafa Bozbey'e teşekkür etti. Belediye yetkilileri ise benzer sosyal ve kültürel etkinliklerin sürdürüleceğini duyurdu.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN SÖMESTR TATİLİNE ÖZEL OLARAK DÜZENLENEN ‘YARIYIL ŞENLİĞİ’, YÜZLERCE ÇOCUĞUN KATILDIĞI RENKLİ BİR FİNALLE SONA ERDİ.