Bursa'da 'Yarıyıl Şenliği'ne Renkli Final

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin 18-30 Ocak'ta düzenlediği 'Yarıyıl Şenliği', Tayyare Kültür Merkezi'ndeki kapanışla yüzlerce çocuğun katılımıyla sona erdi.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 12:26
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 12:33
Kapanış Tayyare Kültür Merkezi'nde yapıldı

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından sömestr tatiline özel düzenlenen 'Yarıyıl Şenliği', iki haftalık yoğun programın ardından Tayyare Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen kapanış etkinliğiyle sona erdi.

Program boyunca düzenlenen geziler, atölyeler, tiyatro gösterimleri ve eğlenceli oyunlar, küçük katılımcılara hem öğretici hem de eğlenceli bir tatil sundu. 18-30 Ocak tarihleri arasında düzenlenen şenlik süresince öğrenciler; sinema, masal ve şiir dinletileri, karagöz gölge oyunları, drama ve seminerler ile doğa yürüyüşleri gibi çok farklı etkinliklere katıldı.

Kapanış törenini dolduran yüzlerce çocuk ve aileleri; sihirbazlık gösterileri, kukla ve jonglör performansları, DJ sunumu ve yüz boyama etkinlikleri eşliğinde keyifli anlar yaşadı. Etkinlikler, çocuklara unutulmaz anılar bırakarak yoğun ilgi gördü.

Aileler, çocuklarının verimli ve dolu dolu bir yarıyıl tatili geçirdiğini belirterek Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Başkan Mustafa Bozbey'e teşekkür etti. Belediye yetkilileri ise benzer sosyal ve kültürel etkinliklerin sürdürüleceğini duyurdu.

