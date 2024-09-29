İzmit Körfezi'nde Flamingo Popülasyonu Rekor Kırdı

Geçtiğimiz yıl 351 olarak kaydedilen flamingo sayısı, 2023 itibarıyla 491'e ulaştı. Bu artış, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Tarım ile Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ortak bir sayım çalışması ile belirlendi.

Sayım Çalışmaları ve Yöntemler

İzmit Körfezi'nde yürütülen "İzmit Körfezi Sulak Alanı Flamingo Popülasyonunu İzleme Projesi" kapsamında, çeşitli gözlem yöntemleri kullanıldı. Karada dürbün ve teleskoplar ile yapılan gözlemlerin yanı sıra, dronlar aracılığıyla havadan da sayım yapıldı. Biyologlar, veterinerler ve kuş gözlemcilerinin katıldığı etkinlikte, hava fotoğrafları aracılığıyla sayım verileri elle ve yapay zeka yardımıyla karşılaştırmalı olarak incelendi.

Flamingo Göç Dönemleri

Ağustos ayı itibarıyla sulak alana gelen flamingolar, yeni doğan yavrularıyla birlikte eylül ayına kadar bu bölgede konaklıyor. Ayrıca, flamingolar dışında yapılan su kuşu sayımında balaban, gümüş martı, elmabaş patka ve gri balıkçıl gibi 28 farklı su kuşu türü gözlemlendi.

Ekolojik Zenginlik ve Koruma Çalışmaları

İzmit Körfezi, ev sahipliği yaptığı 168 kuş türüyle, yaban hayatı fotoğrafçıları ve kuş gözlemcileri için önemli bir merkez haline geldi. Bu ekolojik zenginlik, bölgede devam eden dip çamuru temizliği, ileri seviye biyolojik arıtma tesisleri ile yüzey temizliği ve balıklandırma projeleri ile desteklenmektedir.

Bu tür koruma ve izleme çalışmalarının sonuçları, kuş türü popülasyonlarında gözle görülür bir artış sağladı. İzmit Körfezi Sulak Alanı'ndaki bu olumlu gelişmeler, bölgenin ekolojik gücünü ve önemini artırarak doğa severler için cazip bir nokta olmaya devam edecek.