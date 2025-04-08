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İzmit Körfezi'nde Ham Petrol Tankerinde Yangın Kontrol Altında

İzmit Körfezi'ndeki ham petrol tankerinde çıkan yangın kontrol altına alındı, gemideki personelin sağlık durumu iyi.

Yayın Tarihi: 08.04.2025 18:34
Güncelleme Tarihi: 08.04.2025 18:43
İzmit Körfezi'nde Ham Petrol Tankerinde Yangın Kontrol Altında

İzmit Körfezi'nde Dikkat Çeken Yangın

İzmit Körfezi'nde, yeni bir gelişme yaşandı. Ham petrol tankerinin makineleri dairesinde meydana gelen yangın, yetkililer tarafından kontrol altına alındı.

Yangının Sebebi Araştırılıyor

Yarımca demirleme sahasında bulunan Singapur bayraklı "Hafnia Africa" isimli tankerde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın ihbarının yapılmasının ardından, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı römorkör ve tahlisiye botları, acil müdahale için bölgeye yönlendirildi.

Soğutma Çalışmaları Sürüyor

Makine dairesinde çıkan yangın, gemi personeli tarafından kontrol altına alınırken, römorkörlerin yardımıyla soğutma çalışmaları devam ediyor.

Güvenlik Durumu İyi

Yangının ardından yapılan ilk değerlendirmelere göre, gemideki personelin sağlık durumu iyi ve çevre kirliliği oluşmadığı bildirildi.

Olayla ilgili detaylı incelemelerin sürdüğü öğrenildi.

İzmit Körfezi'nde, ham petrol tankerinin makine dairesinde yangın çıkan yangın kontrol altına...

İzmit Körfezi'nde, ham petrol tankerinin makine dairesinde yangın çıkan yangın kontrol altına alındı. İhbar üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) bağlı römorkör ve tahlisiye botları tankerin bulunduğu bölgeye sevk edildi.

İzmit Körfezi'nde, ham petrol tankerinin makine dairesinde yangın çıkan yangın kontrol altına...

İzmit Körfezi'nde, ham petrol tankerinin makine dairesinde yangın çıkan yangın kontrol altına alındı. İhbar üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) bağlı römorkör ve tahlisiye botları tankerin bulunduğu bölgeye sevk edildi.

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