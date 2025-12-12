DOLAR
İzmit'te D-100'de beton bariyere çarpan otomobil devrildi: Sürücü ağır yaralı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde D-100'de beton bariyere çarpan otomobil devrildi; sürücü Onur Ö. ağır yaralandı, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 12:48
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 12:51
İzmit'te D-100'de otomobil beton bariyere çarparak devrildi

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde, 10 Aralık’ta D-100 kara yolunun İstanbul istikameti Yeni Mahalle mevkisinde bir otomobil yol kenarındaki beton bariyere çarparak devrildi. Kazada araç sürücüsünün ağır yaralandığı bildirildi.

Kaza, Onur Ö. (28) idaresindeki 53 DY 774 plakalı otomobilin kontrolden çıkması sonucu meydana geldi. Çarpmanın etkisiyle araç devrildi ve bir süre sürüklendikten sonra durabildi. Olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri müdahalede bulundu.

İlk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Olay anı çevredeki bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde otomobilin savrularak bariyere çarptığı, ardından devrilip sürüklendiği ve bu sırada araçtan bir cismin yola fırladığı görülüyor.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI.

