İzmit'te işçi 3 metre derinliğindeki boş akvaryuma düştü

Olayın ayrıntıları

Kocaeli’nin İzmit ilçesi Karabaş Mahallesindeki millet bahçesi inşaatında çalışan bir işçi, çalışma sırasında dengesini kaybederek 3 metre derinliğindeki boş akvaryuma düştü.

Durumu fark eden çalışma arkadaşları, derhal 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Bölgeye intikal eden itfaiye ekipleri, yaralı işçiyi akvaryumdan çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

İlk müdahalesi yapılan işçi, daha sonra hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili olarak polis inceleme başlattı.

