İzmit'te Taksi Durağında Silahlı Gerginlik: Özel Harekat Operasyonuyla Yakalandı

Kocaeli Devlet Hastanesi önündeki taksi durağında silahlı ve bıçaklı eylem; yaklaşık 2 saat sonra Özel Harekat ekipleri operasyonla şüpheliyi yakaladı.

Yayın Tarihi: 15.12.2025 18:38
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 18:44
Olay, müdahale ve sonuç

Saat 15.30 civarında Kocaeli Devlet Hastanesi önündeki taksi durağında başlayan olayda, iddiaya göre İzmit Belediyesi’nde çalışan ve hafta sonları ek iş olarak taksicilik yapan Erdem M., durağa gelerek sohbet etmeye başladı.

Bir süre sonra ortam gerilirken, Erdem M. yanında getirdiği silahı çıkardı. Duraktakiler çevreye kaçışırken, ihbar üzerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi ve Turan Güneş Caddesi trafiğe kapatıldı. Ekipler, bölgeye girişleri engelleyip mevzi alarak güvenlik önlemi aldı.

Şahısın iki kez ateş ettiği belirtilirken, silahından çıkan mermilerden birinin kendisini yaraladığı aktarıldı. Kanlar içinde, bir elinde bıçak diğer elinde silah ile durağa kapanan şahıs, zaman zaman dışarı çıkarak ekiplere bağırdı ve eline aldığı yangın tüpünü polis ekiplerine sıktı.

Olay yerinin karşısında bulunan İzmit Anadolu İmam Hatip Lisesi ile ilgili herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için öğrenciler sınıflarında tutuldu.

Zaman zaman Polis Özel Harekat ekipleri zırhlı kalkanla durağa kadar yaklaşsa da, uygun ortam oluşmayınca geri çekilmek zorunda kaldı. Yapılan birkaç denemenin ardından şahısın kendinden geçmeye başlaması üzerine ekipler operasyon düzenleyerek Erdem M.'yi etkisiz hale getirdi. Müdahale sonrası şahıs, olay yerinde hazır bekletilen ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayın ardından polis ekipleri taksi durağında inceleme yaptı.

