İzmit'te Yağışlı Yolda Bariyere Çarpan Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Kocaeli İzmit'te yağış nedeniyle kayganlaşan İzmit-Kandıra bağlantı yolunda bariyere çarpan motosiklet sürücüsü Orçun Aki yaşamını yitirdi; cenazesi Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 08.12.2025 11:35
Güncelleme Tarihi: 08.12.2025 11:35
Olay Şehir Hastanesi mevkisinde, saat 06.00 sıralarında meydana geldi

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde, sabah saatlerinde etkili olan yağış nedeniyle yolun kayganlaşması sonucu bir motosiklet sürücüsü bariyerlere çarptı ve yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, Orçun Aki idaresindeki ve plakası henüz öğrenilemeyen motosiklet, yağış nedeniyle kayganlaşan zeminde kontrolünü kaybederek Şehir Hastanesi mevkisi İzmit-Kandıra bağlantı yolu üzerinde bariyerlere çarptı. Kaza, saat 06.00 civarında gerçekleşti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Orçun Aki’nin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Aki’nin cenazesi, işlemler için Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

