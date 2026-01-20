İznik Belgeseli 41: Eğitimci Mustafa Özen'in İznik'e Dönüşü

İznik Belediyesi'nin 'Yaşayan İznik Hazineleri' 41. belgeseli, eğitimci Mustafa Özen'in 23 yıllık bakanlık görevinden sonra İznik'e dönüşünü ve anılarını anlatıyor.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 12:51
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 12:51
İznik Belediyesi'nin 'Yaşayan İznik Hazineleri' projesinin 41. belgeselinde, hayatını eğitime adayan Mustafa Özen (78)'in hatıraları ve İznik bağları ele alındı.

Hayatı ve mesleki kariyeri

1948 yılında Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde doğan Mustafa Özen, ilkokulunu burada tamamladı. Lise öğrenimi için Tokat İmam Hatip Lisesi'ne giden Özen, eğitimine İstanbul'da devam etti. Meslek hayatına Erdek İmam Hatip Lisesi'nde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni olarak başladı ve burada 5 yıl görev yaptı.

Daha sonra çeşitli okullarda idarecilik ve öğretmenlik yapan Özen, Milli Eğitim Bakanlığı emrine atanarak Ankara'da görevlendirildi. Bakanlıktaki çalışmaları süresince Türkiye'nin birçok bölgesindeki okulları ziyaret ederek yeni okul planlamalarında raporlar hazırladı.

İznik'e dönüş ve belgesel

23 yıl süren bakanlık görevinden sonra yeniden Bursa'ya dönen Özen, İznik'ten kopamayarak kentte sosyal, kültürel ve siyasal faaliyetlerin içinde yer almaya devam etti. İznik Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve kent hafızasını gelecek kuşaklara aktarmayı amaçlayan proje kapsamında, Özen'in anıları 41. bölümde belgeselleştirildi.

Proje; unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarının ustaları ile mesleklerinde yarım asrı devirmiş kişilerin yaşam öykülerini kayda almayı ve ekranlara taşımayı sürdürecek.

