İztuzu Sahili'nde Caretta Caretta Hazırlıkları Tamamlandı

Her yıl binlerce deniz kaplumbağasına ev sahipliği yapan Muğla'nın Ortaca ilçesindeki İztuzu Sahili'nde, caretta carettaların yuva yapma hazırlıkları tamamlandı. Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) gönüllü ve görevlileri, yaklaşık 4,5 kilometre uzunluğundaki bu sahilde, deniz kaplumbağalarının yuva yapacağı alanlarda vatandaşlar için bilgilendirme levhaları hazırladı.

Hava koşullarının uygun gitmesi durumunda, nisan sonunda ilk yumurtlama döneminin başlaması bekleniyor. DEKAMER Proje Asistanı Biyolog Fatih Polat, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü desteğiyle burada kumsal izleme ve yuva koruma çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Kumsalda Azami Önlem Alındı

Kumsalda ihtiyaç duyulan bölgelerdeki yuvaların ölçümlemesi için kullanılan kazık numaraları ve sayılar kontrolleri yapıldı. Polat, "Eksik olanlar yerlerine yerleştirildi. Koruma amacıyla kullandığımız kafesler ve bilgi tabelası olan kum üstü koruma kafeslerimizi, İztuzu kumsalındaki belirli bölgelere yerleştirdik," dedi.

Deniz kaplumbağalarının yumurta bırakma döneminin yaklaştığını vurgulayan Polat, bu süreçte gönüllüler ve ekip üyeleriyle yoğun bir çalışma yürüttüklerini dile getirdi. Önümüzdeki günlerde sezonun ilk yuvalarının oluşmasını beklediklerinin altını çizen Polat, gerekli hazırlıkların da tamamlandığını kaydetti.

Her yıl binlerce deniz kaplumbağasına ev sahipliği yapan Muğla'nın Ortaca ilçesindeki İztuzu Sahili'ne yuva yapacak caretta carettalar için hazırlıklar tamamlandı.

Her yıl binlerce deniz kaplumbağasına ev sahipliği yapan Muğla'nın Ortaca ilçesindeki İztuzu Sahili'ne yuva yapacak caretta carettalar için hazırlıklar tamamlandı.